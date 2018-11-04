حسين الحمادي: الشارقة تستحق بجدارة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم أن إمارة الشارقة تتميز بحراك ثقافي كبير، ما أهلها الحصول على لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وتنظيم معرض الكتاب الذي يعد من أهم المعارض الثقافية العالمية.

وأضاف معاليه خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قائلاً: يجب أن لا ننظر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب كونه مجرد معرض كتاب عادي، فحسب بل في الواقع يمثل تظاهرة ثقافية علمية فكرية تستفيد منه شريحة كبيرة من فئات المجتمع.

وأشارالحمادي إلى أن المعرض استقبل خلال الأيام الماضية 400 ألف زائر، مع توقعات في الأيام القادمة بأن يكون العدد أكثر من ذلك، منوهاً أن هذا الحراك العلمي الثقافي المتوفر في إمارة الشارقة يتيح للآخرين الاستفادة من هذا الحدث العالمي.

واختتم معاليه قائلاً: إن وزارة التربية والتعليم تتشرف بأن تكون شريكاً استراتيجياً وداعماً لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، متمنياً التوفيق لإمارة الشارقة خلال العام 2019.