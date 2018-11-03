أحمد عمارة: أكبر المنجزات الكونية جاءت محصلة لمعلومات صغيرة

الشارقة 24:

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، المحاضر المتخصص في علم النفس الدكتور أحمد عمارة، الذي ألقى محاضرة بحضور ما يزيد عن ألف شخص من زوار المعرض.

وتطرقت المحاضرة التي حملت عنوان "المعلومة إما لك أو عليك" إلى أهمية تعريف مفهوم المعلومة، باعتبارها أخبار وتحقيقات، أو كل ما يؤدي إلى كشف الحقائق، وإيضاح الأمور واتخاذ القرارات، محذراً من خطورة التعامل مع المعلومات بشكل خاطئ، نظراً للأثر السلبي الذي تتركه في حياة الإنسان، ومؤكداً في الوقت ذاته أن أعظم المنجزات الكونية تحققت نتيجة لمعلومات صغيرة ومتراكمة.

ولفت عمارة إلى أن مصادر استقاء المعلومات تندرج في إطار عدد من الوسائل، تبدأ بالملاحظة والإدراك من خلال الحواس، ثم التجريب والخطأ التي اعتبرها الوسيلة الأمثل للحصول على المعلومة، بالإضافة إلى البرمجة والتلقين، واصفاً إياها بالوسيلة الأكثر خطورة وتدميراً للعقل، ثم السؤال المباشر والتأمل والإلهام.

وحول البرمجة والتلقين التي وصفها بالأسواء والأخطر على العقل البشري، أكد المحاضر أن هذا الأسلوب الذي ينتشر بين العديد من أولياء الأمور تجاه أبنائهم، أو في بعض الفضائيات يؤدي إلى توقف الإدراك البشري الذي يتعود على انتظار المعلومات الجاهزة بعكس اكتساب المعلومات بالسؤال المباشر الذي يحفز العقل ويهيئه للتجاوب وتقبل المعلومات وفحصها، أما التأمل والإلهام فاعتبرها عمارة وسيلة لاستخراج المعلومات من الفؤاد، حيث أوضح أن الأفراد الذين اعتمدوا هذه الوسيلة سبقوا عصرهم بعشرات السنين.

ووضع الدكتور أحمد عمارة قائمة بالمحفزات التي تدفع الأشخاص نحو الحصول على المعلومة، منها تحقيق الأهداف، مشيراً إلى ضرورة وجود هدف يراد تحقيقه، والاحتياج الشديد الذي وصفه بمنهج "بعيداً عن"، وفي معرض شرحه لهذا المحفز، أوضح أنه قد يوصل أصحابه إلى حلول مؤقتة، لكنه لا يخدمهم على المدى البعيد، لإن الاحتياج الشديد يدفع صاحبه إلى محاولة الحصول على المعلومة بشكل سريع مما يؤدي إلى استقاء معلومات خاطئة، مؤكداً أن المحفز الحقيقي هو ذاك الذي يحتمل المعلومات التي تطورك، لا تلك التي تقدم لك حلولاً مؤقتة.

وانتقل عمارة إلى المحور التالي الذي أطلق عليه "قبر المعلومة"، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الفئة يسعون إلى التدوين والتسجيل، والتلخيص فقط ولا يعودون إلى هذه المعلومات كأصحاب الرسائل النصية أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الرسائل الدينية المتبادلة التي يعتقد أصحابها أن مجرد إرسالها يكفي دون أن يقرؤونها بتمعن للتأكد من صحتها ودون أن يستفيدوا منها، وبالتالي فإن تسجيل المعلومات وتدوينها بعد التأكد من صحتها لا يفيد أحد ما لم يرجع إليها صاحبها لاحقاً.

واختتم عمارة محاضرته بعدد من التوصيات التي أسماها تمارين العقل، لافتاً إلى ضرورة التعامل مع المعلومات من واقع الشخص والفعل، حيث يجدر بنا رفع الشخص وإنزال الفعل، ثم السعي إلى وصف الفعل والابتعاد عن وصف الشخص من خلال محاولة تقسيم الحكم إلى خمسة أقسام بواقع حكمين سلبيين وحكم حيادي وحكمين إيجابيين، وبذلك يتحول الإنسان إلى الحكم على الأفعال وليس على الأشخاص.