بلحيف النعيمي وجاسم الصحيح يغردان في سماء "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب مساء أمس الجمعة، أمسية شعرية تحت عنوان "درة الأزمان"، جمعت بين قامتين شعريتين، هما معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، والشاعر السعودي جاسم الصحيح.

وشهدت الأمسية التي أدراها الإعلامي الإماراتي أحمد سالم بن سمنوه حضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي ومتذوقي الشعر والأدب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب من مختلف الجنسيات.

وقدم كل من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي والشاعر السعودي جاسم الصحيح خلال الأمسية نماذج من تجاربهما الشعرية عكست اشتغالهما الأدبي والجمالي على مفاهيم الوطن والحب والذاكرة.

بدأ معالي بلحيف النعيمي بقصيدة عبر فيها عن مكانة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقوة عزمه وإصراره، أعقبها بقصيدة "أين نحن اليوم" التي تغنى فيها بجمال الإمارات ومِنعتها وتميزها وتفردها وإرثها الأصيل في نصرة المظلوم ومداوة جراحه ليؤكد في نهاية أبياتها مواصلة المسير على درب مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقرأ معالي النعيمي في ثلاث قصائد جاءت الأولى تحت عنوان "خيراً فعلت" عكس من خلالها ما قام به الشيخ زايد "رحمه الله" من جهود حتى أصبحت الإمارات على ما عليه اليوم، وفي الثانية التي حملت عنوان "ردد معي" احتفى بمنجزات دولة الاتحاد، أما القصيدة الثالثة فاختار لها عنوان "وصايا الشيخ " ويقصد بها وصايا الشيخ زايد.

من جانبه ألقى جاسم الصحيح قصيدته الشعرية "ما وراء الخمسين"، ثم قصيدته الثانية في حب المملكة العربية السعودية، إلى جانب إلقاء عدد من القصائد الغزلية ليختتم الأمسية بتقديم لوحة إبداعية توضح أعلى مقامات حب تراب الوطن.