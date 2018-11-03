مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ينطلق 13 المقبل

الشارقة 24:

تستعد إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، للدورة الرابعة، من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر المقبل، وشرعت اللجان الفنية المختصة منذ فترة في تجهيز وتصميم فضاء المهرجان في منطقة الكهيف.

وتشارك خمسة فرق مسرحية في الدورة الجديدة من الإمارات وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان ومصر، بعروض أنتجت خصيصاً للمهرجان المكرس للاحتفاء بالثقافة الصحراوية العربية، ويسعى إلى مقاربة ومعاينة الصلات بين الفن المسرحي وأشكال التعبير الإبداعي التي طورتها مجتمعات الصحراء.

واقترح المهرجان، على المشاركين في مسامرته الفكرية بدورته الرابعة، أن يتوجهوا إلى قراءته كمشروع فني وثقافي من منظوري "الأصالة" و"المعاصرة".

ودعا المهرجان، نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين للمشاركة في المسامرة وهم: مرعي الحليان /الإمارات/، وإدريس قرقورة /الجزائر/، ومصطفى رمضاني، وحسن اليوسفي /المغرب/، وجان قسيس وسوزان أبو علي /لبنان/، وفيصل جواد وسعد عزيز /العراق/.

كما ستتضمن المسامرة شهادات، في ضوء التجربة لمخرجين سبق أن شاركوا في الدورات الماضية للمهرجان .