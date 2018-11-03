"تقنيات فنية" تثري شغف الصغار بالرسم في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

مهارات جديدة، وتقنيات فنية إبداعية، أبهرت صغار زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن ورشة تفاعلية أقيمت تحت عنوان "الرسم الذاتي"، واستهدفت الأطفال، من عمر 6-8 أعوام.

وتعرف الأطفال خلال الورشة، على كيفية صناعة أداة رسم ذاتي باستخدام أدوات بسيطة، مثل علب بلاستيكية وأقلام رسم، ومحرك إلكتروني، ولاصق وبطاريات دائرية، حيث ألصقوا الأقلام على العلب البلاستيكية، وركبوا عليها المحرك وربطوه بالبطاريات، لتصبح بعد ذلك أداة رسم تقوم بالحركة بشكل دائري.

وتفاعل الأطفال مع مقدم الورشة من سنغافورة، الذي حثهم على الإبداع والتعامل مع الألوان بالطريقة الصحيحة، والبحث عن أدوات وتقنيات جديدة للرسم، حيث هناك الكثير من البدائل التي يمكن لها أن تعوض الفرشاة، ليس فقط من أجل توفير بعض المال لكن لتعليم الأطفال أن الإبداع لا يكون بالطرق التقليدية فقط، بل بتجريب أشياء جديدة والتفكير في كيفية تطوير الرسومات وإعطائها لمسة فنية خاصة.