تيتشي ماتسوماتو: معرض الشارقة الدولي للكتاب حدث عالمي مهم

الشارقة 24:

أكد تيتشي ماتسوماتو الصحافي بجريدة هوكايدو ديلي اليابانية، أنه يتواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، بهدف نقل فعاليات هذا الحدث العالمي للشعب الياباني.

وأوضح ماتسوماتو، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أنه سيمضي نحو أسبوعين في الشارقة، لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للمعرض، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة لليابانيين والشعوب الآسيوية قاطبة.

وأضاف أنه سمع أن حكومة الشارقة تعتزم ترجمة بعض الكتب اليابانية إلى اللغة العربية، ولغات عديدة أخرى، لخلق مزيج من ثقافة الكتاب هنا في الشارقة، مؤكداً اهتمامه ومتابعته لهذا الأمر والكتابة حول هذا المشروع الثقافي.