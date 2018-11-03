"بيئة الشارقة" تعرف بالحديقة الإسلامية في معرض الكتاب

الشارقة 24:

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، في النسخة السابعة والثلاثين، من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتميز مشاركة الهيئة، بالتعريف الحديقة الإسلامية، بالإضافة إلى توافر عينات للنباتات وصور عن نباتات الحديقة الإسلامية، ومعرض مصاحب يتضمن مكتبة صغيرة توجد بها كتيبات من إصدارات الهيئة.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة، حرص الهيئة على المشاركة في المعرض، من خلال وجود جناح خاص لها ضمن الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض، تتوافر فيه مطبوعات ومنشورات ذات طابع تعريفي وتوعوي، بالإضافة إلى نماذج من النباتات القابلة للزراعة حتى داخل البيوت وفق تعليمات وإرشادات واضحة.

ولفتت سعادة السويدي، إلى أن الهيئة تشارك في بعض الورش التفاعلية التي يقدمها المعرض طوال أيامه الـ11، وأن فريق الهيئة الموجود في الجناح بالمعرض يحرص على تقديم معلومات وافية عن الهيئة ودورها وجهودها في الحفاظ على البيئة وحمايتها وصون التنوع الحيوي.

وأشارت إلى أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مسألة مهمة وضرورة ملحة، نظراً لما يوفره المعرض من فرص التواصل والتفاعل مع جمهور القراء والمؤلفين والناشرين وكل المشتغلين في عالم الكتابة والقراءة، ضمن أروقة المعرض الذي يعد أحد أهم ثلاثة معارض كتب على مستوى العالم.