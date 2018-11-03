أنشطة ترفيهية ومطاعم متنقلة تُثري "كشتة" بجزيرة العلم

الشارقة 24:

للسنة الثانية على التوالي، تنظم جزيرة العلم بالشارقة، فعالية "كشتة"، التي انطلقت في 1 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وأتاحت الفعالية، التي تزامنت مع احتفالات يوم العلم، للمقيمين والزوار، الذين توافدوا من جميع أرجاء الدولة، فرصة المشاركة، ومشاهدة مراسم رفع العلم الإماراتي.

وتنظم فعالية "كشتة"، إلى جانب استضافة الشاحنات المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات والحلويات، باقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الممتعة التي تشمل مزيجاً متنوعاً يثري تجربة الزوار في الهواء الطلق، تتنوع ما بين عروض ألعاب الخفّة والسحر، والعروض الترفيهية والموسيقية، إلى جانب معرضٍ للسيارات الكلاسيكية، وعروض للحرف اليدوية، وعدد من الأنشطة المخصصة للأطفال، لتخلق الوجهة بذلك أجواءً مليئةً بالمتعة لأفراد العائلة كافة وسط خياراتٍ واسعةٍ من أطيب المأكولات.

وتوفر شاحنات الأطعمة المشاركة في الفعالية، طيلة ثلاثة أشهر لزوار جزيرة العلم، مجموعة من الأطعمة، والحلويات، والمشروبات الساخنة والباردة، والمثلجات، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءً، من السبت إلى الأربعاء، وحتى منتصف الليل بيومي الخميس والجمعة.

وأعربت خلود سالم الجنيبي مدير جزيرة العلم، عن سعادتها بالترحيب بزوار فعالية "كشتة"، التي تقام للمرة الثانية في رحاب جزيرة العلم، ليتمكنوا من الاستمتاع بباقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات، والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات التي تعرضها شاحنات الأطعمة المشاركة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية فصل الشتاء وسط أجواء ممتعة في الهواء الطلق.

وأوضحت الجنيبي، سعي جزيرة العلم دوماً إلى تقديم البرامج والفعاليات التي تناسب أفراد العائلة كافة، وأن الهدف من "كشتة"، هو مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الدولة، في الأنشطة المجتمعية والترفيهية.

كما نظمت الجزيرة يوم الجمعة الماضي، بمناسبة يوم العلم، برنامجاً متكاملاً للزوار يضم مسيرةً للدراجات النارية، بالتعاون مع فريق "صقور الإمارات للدراجات النارية"، التي بدأت من ميدان العلم في مدينة الذيد، وكانت محطتها في موقف سيارات جزيرة العلم مساءً، وقد أتاحت هذه الفعالية لراكبي الدراجات فرصة لالتقاط الصور لدراجاتهم مع زوار الوجهة، بالإضافة إلى ذلك تضمنت نفس الأمسية عروضاً لمنافسات المهرجان الدولي "كالينكا"، والتي تخللتها باقة من الأنشطة المتنوعة من الرقص الفولكلوري والتقليدي، والموسيقى والأغاني الروسية.