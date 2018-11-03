العقيد عاشور: هنيئاً للإمارة الباسمة تتويجها بلقب العاصمة العالمية للكتاب

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حصول الإمارة على لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019.

وأضاف العقيد عاشور، خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، نبارك للقيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها، في هذا العرس الثقافي لعرض إصداراتها وكتبها.

وأعرب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، عن سعادته بتواجده، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للاطلاع على أفضل الكتب والإصدارات، متمنياً التوفيق الدائم للمنظمين والقائمين على هذا الحدث العالمي.