العقيد عاشور: "الشارقة للكتاب" عرس ثقافي عالمي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، أهمية مشاركة شرطة الشارقة، في فعاليات الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، لعرض أحدث إصداراتها، وأشاد بهذا العرس الثقافي، وحسن تنظيمه.

وأعرب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، في تصريح لـ "الشارقة 24"، عن سعادته بتواجده في المعرض، للاطلاع على أفضل الكتب والإصدارات، متمنياً التوفيق للمنظمين والقائمين على هذا الحدث العالمي.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة نجاح هذا الحدث، وحصول الإمارة على لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019.