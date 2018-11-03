"أبجد" يعرض اشتراكاً مجانياً لجمهور "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

أعربت إيمان حيلوز مؤسسة موقع "أبجد"، أكبر وأول منصة قراءة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بالقراء والمؤلفين العرب ومحبي الكتب، عن سعادتها بتواجدها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأوضحت حيلوز، في لقاء حصري لـ "الشارقة 24"، أنها حضرت إلى المعرض لعرض موقعها على شبكة الإنترنت، والمتوفر على تطبيقي iOS و Android، إذ يمكّن هذا التطبيق مستخدميه من قراءة كتبهم العربية، بالاشتراك على أساس شهري، وكتابة مراجعات كتبهم وتقييماتهم واقتباسات حول الكتاب، بمنصة واحدة.

وأشارت إلى أنها تحدثت في ورشتها بالمعرض، عن كيفية كتابة مراجعة نموذجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت "أبجد" كتطبيق للجمهور، وهدية لهم، باشتراك مجاني لمدة سنة، والوصول إلى جميع الكتب الإلكترونية العربية الموجودة على المنصة.