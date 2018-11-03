"سجايا" تعزز مدارك الفتيات الفكرية في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تنظّم سجايا فتيات الشارقة، بالتعاون مع أطفال وناشئة الشارقة، ضمن جناح مشترك، سلسلة من الورش المتنوعة، طيلة أيام فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأوضحت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، أن مشاركة "سجايا" في هذا العرس الثقافي الكبير، تأتي مواكبة لتوجهات المؤسسة نحو تمكين الفتيات المنتسبات، وترسيخ ثقافة حب الكتاب، وتوجيههن إلى اتباع أنماط ثقافية تعتمد القراءة والاطلاع، كواحدة من الأساسيات الحياتية المهمة، بهدف توسيع آفاقهن الثقافية، وتعزيز مداركهن الفكرية.

وأضافت الشيخة عائشة، أن الفعاليات التي تم تصميمها تؤسس لعلاقة حميمة مع الكتاب، وأن التعامل مع الورق وتزيين الكتب وتخيل شكل وتصميم الكتاب، يساعد الفتيات على المشاركة في الابتكار وصناعة الكتب.

وشهدت منصة سجايا فتيات الشارقة، تنظيم ورشة عمل السبت، لصُنع قلم مُزهر من الأوراق الملونة، مع رسالة لمستخدميه، وورشة أخرى تناولت عمل فواصل كتب وتزيينها بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى ورشة صنع الكتب المصغرة بالورق المقوى وتزيينها، وورشة عمل كتاب تفاعلي بالورق المقوى.

وتشهد المنصة، يوم الثلاثاء المقبل، مجموعة من ورش العمل، حول تعلم أساسيات الرسم التخطيطي بتحديد الخطوط الخارجية للأصابع وتزيينها، وتحفيز الخيال الإبداعي عن طريق كتابة وتصميم قصة مصورة قصيرة، واستخدام تقنية الكولاج في تجميع قصاصات ورقية مختلفة لتكوين عمل مبتكر، وصنع فاصل كتاب مميز باستخدامات مختلفة، على شكل شخصيات "الحالمون"، فضلاً عن ورشتين من تقديم الكاتبتين الصغيرتين المنتسبتين إلى سجايا، خولة الزرعوني، ونورة صلاح، اللتين ستشاركان الجمهور تجربتهما في الكتابة، من خلال ورشتيهما المبتكرتين تتمحور إحداهما حول تحويل الأدب إلى فن، بينما تتمحور الأخرى حول تحويل الفن إلى أدب.

وتضم فعاليات، يوم السبت المقبل، باقة من ورش العمل تشمل، بينها ورشة لاستعراض مجموعة من الكاتبات المبدعات تجاربهن الكتابية.