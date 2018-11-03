غندور: محاضرة "حمية القراءة" قدمت نصائح مفيدة لإنقاص الوزن

الشارقة 24 – عبد الحميد أبونصر:

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37، قدم الدكتور محمد غندور الطبيب والإعلامي من المملكة العربية السعودية، محاضرة حول حمية القراءة، قدم خلالها نصائح مفيدة لإنقاص الوزن.

وأوضح غندور خلال تصريحات لـ"الشارقة 24"، أن المحاضرة تناولت فوائد القراءة كحمية لإنقاص الوزن، من خلال نوعية الكتب المختارة، لافتاً إلى الحضور والتفاعل الكبير الذي شهدته المحاضرة القيّمة.

وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، موجهاً الشكر للمسؤولين على حسن الاستقبال لضيوف المعرض الذي يعد منصة سنوية تجمع الثقافات المتنوعة من المنطقة والعالم في مكان واحد.

وفي ختام حديثه توجه الدكتور غندور بالشكر أيضاً إلى "الشارقة 24"، على تغطية المحاضرة.