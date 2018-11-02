سلطنة عمان تستعرض مئات الإصدارات في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24 – وام:

تشارك سلطنة عمان، في معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته الحالية، من خلال عدد من الجهات الحكومية والمكتبات وعبر مئات العناوين المختلفة والمنوعة في مجالاتها ومواضيعها.

وأوضح الدكتور بدر بن سعود مدير إدارة البحوث الدينية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، أن الهدف من المشاركة هو تعريف الزوار بالثقافة والحضارة العمانية وإصدارات السلطنة من الكتب العلمية والثقافية والأدبية.

وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة عظيمة، لتطوير أوجه العلاقات الثقافية القائمة بين سلطنة عمان ودولة الامارات، وتفعيل الحضور العماني في الفعاليات الدولية، وإبراز الدور التاريخي للسلطنة وإنجازاتها الفكرية والأدبية المعاصرة.

ولفت إلى الإقبال الكبير على جناح السلطنة في الفعاليات ومن جميع الفئات، حيث تعرض وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مجموعة من الإصدارات التي تشمل جوانب متنوعة منها الفقهية والفكرية والفلسفية، وكذلك مجموعة من الإصدارات فيما يخص الطفل في الجوانب الفقهية.

كما تعرض السلطنة، عدة موسوعات مثل موسوعة المصنف لأبي بكر أحمد الكندي، وموسوعة الضياء لأبي المنذر سلمة العوتبي وموسوعة الفقه الإباضي وموسوعة الآثار الفقهية التي تتعلق بالفقه، علاوة على إصدار جديد لمؤلف قديم أخرج بمنهجية وضبط جديد، وهو كتاب جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، وكذلك موسوعة القواعد الفقهية المقارنة بين المذاهب الإسلامية، وموسوعة القواعد الفقهية دراسة نظرية.

أما في الجانب الفلسفي، فأوضح أن الوزارة تعرض كتاب المؤنس في الفلسفة، والمبهج في الحكمة، والمؤنس في القيم، إضافة إلى كتاب ضخم يعتبر موسوعة في مجلد واحد وهي موسوعة الفلسفة الأخلاقية لعدة مؤلفين.

ونوه ابن سعود، إلى أن وزارة التراث والثقافة العمانية تشارك بـ 116 إصداراً متنوعاً، يشمل مجالات التاريخ والأدب والفكر والدراسات والطب والفقه، مضيفاً أنه في مجال الأدب، تعرض الطبعات الجديدة للإصدارات التراثية العمانية في الشعر والأدب، ومنها كتاب شقائق النعمان، وكتاب الزمرد الفائق لمؤلفهما الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي، وكذلك ديوان الغشري وديوان النبهاني، وديوان المعولي، وديوان الخليلي، وديوان ابن شيخان، وديوان أبو الصوفي، وديوان أبي مسلم البهلاني.

كما تتضمن المعروضات، مجموعة من كتب اللغة، مثل مختصر كتاب العين لأبي عبد الله الإسكافي، والإبانة في اللغة العربي لسلمه العوتبي الصحاري، والمنظومة النحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب التهذيب بالنحو القريب للشيخ ناصر بن جاعد بن خميس، وكتاب الكافي في التصريف لأمجد بن يوسف اطفيش، وغيرها من الكتب، وفي مجال كتب الطب التراثية فيوجد كتابي منهاج المتعلمين ومختصر فاكهة ابن السبيل لراشد بن عميرة الرستاقي، وكتاب تسهيل المنافع في الطب والحكمة لإبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق.

وتشارك وزارة الإعلام العمانية بـ 58 إصداراً متنوعاً، منها كتاب عمان في التاريخ بنسختيه العربية والإنجليزية، وكذلك كتاب عمان السنوي بترجماته المتعددة، وكتاب الطيور في عمان لمؤلف ناصر الكندي، وكتاب السياسة الخارجية العمانية لمؤلفه عماد البليك، وكتاب النباتات والأشجار المعمرة في سلطنة عمان، وكتاب المواطنة في سلطنة عمان للدكتور سيف المعمري، وغيرها من الكتب بلغات مختلفة.

وتشارك جامعة السلطان قابوس بـ 48 عنواناً، من إصداراتها في مجالات مختلفة، منها الكتاب المهم "ملامح التراث الثقافي العماني في 5 آلاف عام" في 3 أجزاء لمؤلفه فتحي عبد العزيز الحداد، وكتاب سلطنة زنجبار في شرق إفريقيا لمؤلفه صالح محروس، وكتاب عمان في عصر بني نبهان لعبد الله الحارثي، وكتاب تاريخ عمان الحضاري تأليف علي بن حسن اللواتي، وغيرها من الكتب والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.