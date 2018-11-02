"الوطني" ينظم ورشة تثقيفية في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24- وام:

نظم المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة تثقيفية شارك فيها سعادة الدكتور سعيد المطوع عضو المجلس، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس، وحمد سالمين السويدي خبير بالمجلس.

هدفت الورشة، التي حملت عنوان "المجلس الوطني الاتحادي في محطات"، إلى تعزيز الوعي بدور واختصاصات المجلس وإنجازاته على مدى أكثر من 4 عقود وتمكين الشباب من المساهمة في عملية صنع القرار وتحمل مسؤولياتهم، وتطوير التواصل والشراكة المجتمعية التي تعد من أهداف الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م.

وأكد المتحدثون، أن القيادة الحكيمة ومنذ تأسيس الدولة وترجمة لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصت على تدعيم مختلف مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق الاتحاد.

وأكدوا أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2005 برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي يواصل هذا النهج، فيما حقق المجلس في عهده إنجازات مهمة.