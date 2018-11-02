دبي أبو الهول توقّع "أبو السلاسل" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظمت دار كلمات المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، ندوة حوارية بعنوان "الموروث الثقافي وأدب اليافعين" قدمتها الكاتبة الإماراتية دبي أبو الهول وأدارتها الإعلامية صفية الشحي.

واستعرضت الكاتبة أبو الهول، التي كتبت روايتها الأولى "غالاغوليا" في سن الثالثة عشر، عدداً من الحكايات والشخصيات الخرافية في الثقافة الشعبية الإماراتية وناقشت تأثيرها في مخيلة الأطفال ودورها في تحفيزهم على الإبداع، ودعت إلى الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الأدب بطريقة تمكن الأطفال من فهم واستيعاب مضامين الحكاية وقيمها وبناء علاقة مع شخصياتها.

كما دعت الكاتبة دبي أبو الهول، إلى استخدام التقنيات الحديثة لحفظ الحكايات الشعبية الإماراتية وحمايتها من التلاشي، وإعادة طرحها بأساليب تستجيب للمتغيرات التي أحدثها العصر في سيكولوجيات الأطفال واهتماماتهم، واعتبرت أن حكايات التراث تمثل جذر ثقافة المجتمع وطرق تفكيره ولها أهمية خاصة في بناء الشخصية الإيجابية وتعزيز انتمائها الاجتماعي والوطني.

وتعرَف الكاتبة أبو الهول، بانشغالها بإعادة تفسير الحكايات التراثية من خلال تقديم تصور جديد لأبطالها الذين يتسم بعضهم بالشر، معتبرةً أن اختلاف سمات البطل أو شكله في الحكاية لا تجعل منه شريراً، مما يمثل دعوةً هامة من الكاتبة الشابة إلى تفهم اختلاف الآخرين واستيعابهم وعدم إصدار الحكم السلبي ضدهم بناءً على هذا الاختلاف.

وتطرقت الكاتبة إلى أسباب استهدافها لقراء من العمرية من "6 - 9" سنوات، موضحة أنها فئة تتميز بمهارات مختلفة في التلقي والتفاعل الذهني والصوري، وأشادت بالأفق الثقافي الذي تسلكه "مجموعة كلمات" واختصاصها في إنتاج وطرح مجموعة من الكتب القصصية للأطفال التي تحيي حكايات الموروث الشعبي الإماراتي بطرق وأساليب جديدة تتفاعل بشكل مثمر مع متطلبات سوق النشر والتنمية الثقافية.

وبعد الندوة، وقعت الكاتبة الإماراتية إصدارها الجديد الذي يحمل عنوان "أبو السلاسل"، ترجمة سمر محفوظ برّاج، ورسوم سارة طيبة، وتدور أحداث الكتاب خلال رحلة فانتازية في الحيّ والسوق عن شخصية ذلك المخلوق الغريب الذي يسمى أبو السلاسل ذو الجلد الأحمر والسلاسل المعدنية التي تغطي كلّ جسمه.

وكانت قد اجتمعت الكاتبة بالأطفال صباحاً، في جلسة قرائية تفاعلية بجناح دار كلمات.

وحصلت أبو الهول على عددٍ من الألقاب أبرزها: لقب أصغر روائية تشارك في مهرجان طيران الإمارات للآداب في العام 2012، ولقب أصغر متحدثة في مؤتمر "تد إكس دبي" في العام 2009.

كما أنها حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والأدب من جامعة نيويورك في أبوظبي وشهادة الماجستير في الدبلوماسية من جامعة أكسفورد.