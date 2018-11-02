عمر غباش يسرد في "الشارقة للكتاب" رسائله للشباب المسلم

الشارقة 24:

استضاف ملتقى الأدب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، سعادة عمر غباش سفير دولة الإمارات في فرنسا، للحديث عن كتابه "رسائل إلى شاب مسلم"، الذي كتبه إلى ابنه الأكبر سيف، والذي يطرح من خلاله أفكاره الخاصة حول الكثير من القضايا الفكرية والدينية والاجتماعية، التي تمسُّ معظم جوانب الحياة المستمدة من السياق الثقافي والإسلامي.

وتحدث السفير عمر غباش، في جلسة أدارتها شيخة المطيري، عن رحلة الكتاب وكيف وصلت إلى إصداره المكتوب باللغة الإنجليزية، وترجمته إلى الألمانيّة والإسبانيّة والتركيّة والصينيّة المركّبة لقرّاء هونغ كونغ وتايوان.

وأوضح سعادة عمر غباش، أنه شغفه بتأليف هذا الكتاب، كان لأنه بحث كثيراً وهو في عمر الشباب عن العديد من الأجوبة لأسئلة لا يجد لها أجوبة من قبل الآخرين في ذلك الوقت، لهذا حاول من خلال هذا الكتاب الإجابة على الكثير من التساؤلات التي تخطر على بال كل شاب، وحاول أن يضع في داخله مجمل مشاعره وعواطفه، وتقديمها بأسلوب فكري منطقي.

وأضاف سعادته، أن كتابه موجه من أي أب إلى أبنائه، لتعريفهم كيف يحمون أنفسهم ويطورونها، وأكد ضرورة التعاطي مع العالم بطريقة بناءة، في عالم حافل بالتنوع والاختلاف، ودعا كل فرد إلى تحمل مسؤولية نفسه، وإثبات ذاته وحضوره.

وأشار سفير الدولة لدى فرنسا، إلى أنه حاول من خلال كتابه تقديم النصائح لابنيه سيف وعبد الله، وغرس العديد من القيم في نفسيهما، مع ترك الاختيار لهما.

وحول عدم ترجمة الكتاب للعربية، أوضح سعادة غباش، إلى وجود بعض التردد حول ترجمة كتابه للعربية، خوفاً من ردة فعل بعض الشباب، حيث ناقش في الكتاب الأسباب التي تغري بعض الشباب المسلم في تبني وجهات نظر متطرفة، إلى جانب أنه لم يلمس بأن ترجمته للعربية ستنقل أفكاره وأسلوبه بالطريقة ذاتها.

وأعرب عن سعادته بردة فعل الشباب، حول كتابه، فهناك من انتظره أكثر من ساعتين للحصول على توقيعه، والحديث عن إعجابه الكبير بمضمون الكتاب.