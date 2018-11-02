السفير عمر غباش: الشارقة تدعم الثقافة العربية والإسلامية

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد سعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى فرنسا، أن حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، لم يأت من فراغ، مشيراً سعادته إلى أن الشارقة تدعم الثقافة العربية والإسلامية، لذلك لا عجب من حصدها هذا اللقب.

وأوضح سعادته، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، أنه ينتظر سنوياً بفارغ الصبر انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أن كتابه "نصائح إلى شاب مسلم"، طبع بلغات عدة بينها، الإنجليزية، والألمانية، والصينية، وهو مجموعة رسائل على شكل نصائح إلى ابنه الأكبر سيف والشباب المسلم.

ولفت سعادة عمر سيف غباش، إلى أن الفكرة من الكتاب، هي كيف يوجه الشباب أنفسهم في عالم صعب ومتغير؟ حيث تختلط الحروب الفكرية بالعسكرية، وأوضح أن الكتاب يضم بعض النصائح التي يمكن أن نعطيها لأبنائنا.

وكشف سعادته، أن مجموعة من الشباب تواصلوا معه، وشكروه على الكتاب، وأعرب عن سعادته بتقديم المساعدة لهم.