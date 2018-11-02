معرض الشارقة للكتاب يأخذ زواره إلى عولم رسوم "المانغا"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي، في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدم الرسام الباكستاني عديل سعيد، ورشة تفاعلية بعنوان "كيف تصمم شخصية رسوم متحركة" تعرف خلالها المشاركون على أهم الخطوات التعليمية، في تصميم شخصية الرسوم الكرتونية المتحركة، من خلال عدد من التطبيقات المباشرة.

واطلع المشاركون في الورشة، على مفهوم "الكوميكس" المتبع في رسوم الأطفال، والذي يسمى "المانغا" حسب طريقة وتطبيقات الفن الياباني، إذ توقف الرسام عديل سعيد عند جذوره التاريخية القديمة منذ أيام معرفة الإنسان بالرسم على الصخور والألواح الطينية وغيرها من الأساليب الفنية والحياتية، حسب تطور الأزمنة والفنون بشكل عام.

وشهدت الورشة، بعض الرسومات التطبيقية الحية، لبعض الشخصيات الكرتونية، بالإضافة إلى رسم وجوه المشاركين.

وقدم الفنان عديل سعيد إلى المشاركين تخطيطات تركز على وجه الشخصية وأبعادها الشعورية وأفكارها، من خلال رسم معالم الوجوه وتفاصيلها، من حيث تخطيطات الأنف والعين والشفتين والوجه بشكل عام وحركته وانفعالاته حسب الشعور العام المتمثل في سرعة الاستجابة والحضور الذهني والخيال والابتكار.