بروس باري يُشيد باستثنائية وروعة معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24:

وصف المخرج البريطاني بروس باري، النسخة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالحدث الاستثنائي، في ظل العدد الهائل من الكتب والمؤلفين، تحت مظلة واحدة في مركز إكسبو الشارقة.

وكشف باري، في تصريح حصري لـ "الشارقة 24"، أنه سيلقي محاضرة حول عدد من المواضيع المهمة، يوم السبت، على هامش فعاليات المعرض.

وأعرب المخرج البريطاني عن سعادته، بتواجده في الشارقة ومعرضها الدولي للكتاب، ولقاء المشاركين والزوار لأجنحة ومنصات الحدث، وتحمسه للحديث إليهم، وأضاف أنه استمع وتابع بكل شغف، الجلسات التي أقيمت في المعرض، وأشاد بروعة تنظيمه واستضافته للمؤثرين في قطاع الثقافة.

وأوضح باري، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعتبر استثنائياً، لأنه يضم أكثر من مليوني كتاب في مكان واحد، وأن جميع المؤلفين يتحدثون عن كتاباتهم، ما يجعل الأجواء أكثر إثارة.