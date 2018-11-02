"الشارقة للكتاب" يرصد أثر مرونة التفكير في حياة الأفراد والمجتمعات

الشارقة 24:

ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق تحت شعار "قصة حروف" في 31 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، استضاف ملتقى الأدب في مركز إكسبو الشارقة، جلسة حوارية بعنوان "أفكار مرنة في عصر متغير".

وشارك في الجلسة، التي أدارتها الناشرة الإماراتية إيمان بن شيبة، كل من الكاتب والمؤلف السينمائي ليوناردو مولودينو، وعبد الله الهدية عضو هيئة التراث والتاريخ في رأس الخيمة، بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتطرقت الجلسة، إلى الموروث الطبيعي الذي يعرف بعنصر القلق البشري، باعتباره أحد أكثر العناصر التي تؤثر في حياة الإنسان، ويسبب حالة من الاضطراب، ما يستدعي التحول إلى التفكير المرن، وذلك بالخروج عن النمطية التقليدية، والابتعاد عن تأطير تفكيرنا بكسر القواعد الأساسية التي تختزلها العقول.

وأوضح مولودينو، أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، لا سيما التحولات التكنولوجية الهائلة، تفرض تحديات جديدة على الأفراد، ما يدفعنا إلى استخدام المرونة في ممارساتنا وتفكيرنا، بهدف سد الفجوات التي تساعد على مواجهة التحديات، كما تعزز مرونة التفكير لدى الأشخاص والشعور بالقدرة على إيجاد تراكيب جديدة لمواجهة ضغوطات وتحديات الحياة.

وأضاف أن مرونة الأفكار وعدم اللجوء إلى التعقيدات، ينعكس إيجاباً بالدرجة الأولى على ذات الشخص، وينتقل إلى البيئة المحيطة، سواءً كانت الأسرة، أو الجيران، أو محيط العمل، وبالتالي على عموم المجتمع، ما يسهم في تعزيز بيئة الإنتاج المجتمعية بمختلف أشكالها.

بدروه، أوضح عبد الله الهدية أن الهدف من اللجوء إلى الأفكار المرنة، يتمحور حول الخروج بالفائدة للنفس وللآخرين، حيث يمكن استخدام البيئة المحيطة، والروتين الحياتي المتّبع، وعكسه بالاتجاه الآخر من خلال توظيفه في التأثير على العقل، وتوجيهه نحو التفكير المرن، بغية تغيير البيئة والروتين وتحويلهما إلى مناخ إيجابي.

ولفت الهداية، إلى أن التفكير المرن موجود في التاريخ العربي القديم، غير أن الانقطاع عن هذا التاريخ أوجد فجوة بين وجوده وبين معرفتنا به، مشيراً إلى أن مسألة اللجوء إلى هذا النوع من التفكير يحتاج إلى التركيز، وامتلاك ما يسمى بفن الممكن الذي يعتبر نقطة رئيسة في التأثير الذي يمكن أن يحدثه التفكير المرن.