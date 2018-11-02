د. طالب رفاعي: "الشارقة للكتاب" مظلة لكل المبدعين العرب

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

عبر الروائي والقاص الكويتي، الدكتور طالب رفاعي عن سعادته بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤكداً أن المعرض يمثل تظاهرة عربية خليجية عالمية، ومصدر فخر لكل الادباء والكتاب والروائيين العرب.

وأشار رفاعي خلال مقابلة مع "الشارقة 24"، إلى أنه في ظل الظروف البائسة التي يشهدها الواقع العربي من احتراب وقتل وتشريد، لم يعد للمبدعين العرب من كتاب وروائيين ونقاد وفنانين تشكيليين وسينمائيين، مظلة للإستظلال بها إلا مظلة الأدب القادرة على لم شمل الجميع، ومعرض الشارقة للكتاب واحد من أهم هذه المحافل التي تجمعهم تحت سقف ومظلة واحدة.

وأشار الدكتور طالب رفاعي إلى مشاركته ضمن ندوة حول الكتابة الإبداعية.