ورش ترفيهية وتعليمية للأطفال في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تشارك أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "قصة حروف"، في إكسبو الشارقة.

وتأتي المشاركة من خلال جناح مشترك يجمع بين أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، وذلك في إطار إيجاد نوع من التكامل بين مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

يشهد ركن أطفال الشارقة مجموعة من الورش التي تمزج بين الترفيه والتعلم باستخدام وسائل ومهارات مختلفة، تهدف إلى زيادة مدارك الأطفال، وتعزيز أهمية القراءة ومكانتها في نفوسهم في ورشة "أنا أعيش هنا"، وورشة "اعكس"، و"شخصيتي الخارقة" و"صندوق الأحلام"، "العلوم المرحة"، "عشرة دقائق"، و"صندوق الأحلام"، بالإضافة إلى الورش التي ستقام ضمن الاستعدادات لتنظيم الدورة السادسة لبينالي الشارقة للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عروض مسرحية يشارك في تقديمها مجموعة من الأطفال وذلك في المسرح الكبير، في 6 من نوفمبر، منها: مسرحية "أبطال البستان" تأليف الطفلة مريم عبد الرحيم، وتقديم أطفال مركز الطفل بخورفكان، ومسرحية "بيئتنا"، تأليف الطفلة مريم السلامي، وتقديم أطفال مركز الطفل بدبا الحصن.

وفي إطار التعاون المؤسسي، قام مجموعة من أطفال المراكز، الذين تعرفوا على الثقافة اليابانية في المعسكر الصيفي "مغامرة في اليابان"، باستقبال زوار جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والترحيب بهم باللغة اليابانية.

وصرحت سعادة عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة قائلة: "نسعى دوماً في أطفال الشارقة للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يحرص في كل دورة من دوراته على إثراء فضاء المعرفة ببرامج وفعاليات فكرية وثقافية تهدف إلى تأصيل حب القراءة وبناء مجتمع قارئ مثقف".

وأشارت الكعبي، إلى أن مشاركة أطفال الشارقة في مثل هذا الحدث، تؤكد على استراتيجيتنا في رعاية الطفل وتنشئته من أجل غدٍ أفضل، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في بناء جيل متعلم ومثقف قارئ مطلع.

وأضافت الكعبي: "أننا نمنح الأطفال الفرصة للمشاركة في المعرض من خلال تنفيذهم للورش والمشاركة في المسرحيات، بالإضافة إلى أننا نحرص على تنظيم زيارات لأطفال المراكز للمعرض".