أدباء يناقشون تحديات القراءة ومستقبل المعرفة في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:





شهد "ملتقى الكتاب"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة 37، من فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ندوة حوارية بعنوان "مستقبل الكتاب".

ناقشت الندوة ضرورات وتحديات الكتاب الورقي، وتأثير تصاعد الاعتماد على المواقع الإلكترونية، وأثر ذلك على مستقبل صناعة المعرفة، من خلال العديد من المؤثرات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية وتفاعلها العام مع منظومة التطور الحضاري المتنوع.

شارك في الجلسة كل من الكاتب أوكيشوكوا أوفيلي من نيجيريا، والكاتبة الإماراتية صالحة غابش، وقدمها تامر سعيد، حيث تطرق المتحدثون إلى القراءة الإلكترونية وفعلها التنويري ومصطلح التجارة الإلكترونية، وأكدوا أن هذا الشكل من القراءة ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وشمل عمليات البيع والشراء وتبادل المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

وأوضح المتحدثون أن نسبة التعامل في سوق القراءة الإلكترونية وصلت في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وغيرها من الدول إلى نسب عالية، لكن التجارة الإلكترونية تواجه بعض التحديات والأزمات في الوطن العربي، من خلال القوانين المنظمة فيها وخصوصاً التشريعات القانونية.

وتطرق المتحدثون في الندوة إلى أثر تباين مستويات القراءة ومستقبلها وفعل التلقي كونها محور المعرفة في الكثير من المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية، خصوصاً على مستوى النشر والتوزيع، مشيرين إلى أن الكتاب الإلكتروني وفعل القراءة أصبحا يمثلان استقراراً اقتصادياً للناشر العربي والعالمي.

وشهدت الندوة العديد من الرؤى التي تشير إلى مستقبل القراءة والآفاق الجديدة المعاصرة على الكتاب الورقي والإلكتروني، حيث توقف المتحدثون عند مشروع "أمازون" وتطوره في عملية النشر والتوزيع والانتشار، من خلال الكتب الإلكترونية التي ساعدت في الوصول إلى عدد كبير من الناس.

وناقش المتحدثون أهم ملامح عملية بيع الكتاب وتطورها، من خلال مستقبل القراءة والكتابة وجذورهما الضاربة في أعماق الحضارة الإنسانية، وخصوصاً تطور عملية الكتابة والتلقي عبر الكتابات الحجرية والمدونات الطينية وغيرها من آفاق البحث والتفاعل والاكتشاف.

كما ناقشا مصطلح "الأمية الإلكترونية"، من خلال استعراض أهم التحديات والتجاذبات بين الكتاب الورقي والإلكتروني، وآثار ذلك على سوق النشر والناشرين، كما شهدت الندوة طرح عدد من الملامح والأفكار التي ناقشت عملية صناعة الكتاب والبواعث الجمالية والحضارية والإنسانية التي تتفاعل بشكل مثمر في دفع عجلة النشر.