"كلمات" تطلق 11 إصداراً ضمن مشاركتها في الشارقة للكتاب

الشارقة 24:

تطلق دار "كلمات"، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، التابعة لمجموعة كلمات، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، 11 عنواناً أدبياً جديداً لنخبة من المؤلفين والرسامين العرب والعالميين في مجال أدب الطفل.

تتطرق الأعمال الأدبية في مضامينها، سرد حكايات وقصص ثرية بالمعرفة والخيال، وذلك خلال الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.

"فيل زرافة أم لقلق".. للكاتبة: نهلة غندور.. رسوم: إستلي ميزا

وتضمّ قائمة الإصدارات كتاب "فيل زرافة أم لقلق" لمؤلفته نهلة غندور، والرسام إستلي ميزا، وتدور قصته حول فتاة صغيرة تعتقد أنها لا تستطيع تسلق الشجرة لأنها تستخدم جهازاً لتقويم الساقين وعكّازاً للسير، وبعد تفكير عميق تجد خيارها.

القصة تستهدف تعزيز ثقة الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية بأنفسهم، وتحفيزهم على الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم.

"بطل من نوع آخر".. للكاتبة: فاطمة شرف الدين.. رسوم: راسا جوني

كما تشتمل القائمة على كتاب "بطل من نوع آخر" لمؤلفته فاطمة شرف الدين، والرسامة راسا جوني، تدور أحداثه حول طفل يعاني من أزمة صحية، لكنه يمتلك قدرات كبيرة، القصة مفعمة بالأمل وتوضح مراحل علاج الطفل وتعطيه الأمل في الشفاء الكامل، وتمنح الأطفال بعداً اجتماعياً للتضامن مع المرضى.

"أريج".. للكاتبة: عباده تقلا.. رسوم: أليساندرا سنتيلي

ويتمحور كتاب "أريج" للمؤلف عباده تقلا، والرسام أليساندرا سنتيلي، حول الطفلة أريج المحبة للورد، والتي سميت تيمناً برائحة الورد العطرة.

ويسرد الكتاب علاقة الطفلة مع جدتها وأحاديثها الغنية بالألوان والروائح، حيث يهدف الكتاب إلى خلق علاقة مع الطبيعة وتشجيع الأطفال على الاهتمام بالزهور ورعايتها.

"أصيل".. للكاتبة: سلمى قريطم.. رسوم: أفيلنلن أفلين

ومن الكتب الجديدة أيضاً، كتاب "أصيل" للمؤلفة سلمى قريطم، والرسامة أفيلنلن أفلين، ويتحدث عن رغبة يارا بأن تصبح فارسة مشهورة بالمستقبل وعلاقتها مع حصانها "أصيل"، الذي لا يفهم لغةَ البشرِ، لكنّها كانت على يقينٍ أنَّه يفهم كلامها، ويقدم الكتاب بعداً جمالياً عن معاني الاهتمام بالحيوانات والعلاقات الصادقة التي تنشأ بينهم وبين الأطفال.

"فنجان صغير".. للكاتبة: مهند العاقوص.. رسوم: روزاريا أيوريو

ويروي كتاب "فنجان صغير" لمؤلفه مهند العاقوص، رسم الفنانة روزاريا أيوريو، حكاية الرسومات التي تزيّن الفناجين، والفنانين الذين يرسمونها، ويجيب فتى القهوة على جميع التساؤلات في الكتاب مقدماً للطفل مفاتيح وأسراراً تثري الخيال وتحفزه على اكتشاف حالات إنسانية في محيطه.

"كلنا فنانون".. للكاتبة: شمع خان.. ترجمة: فاطمة شرف الدين.. رسوم: جواكين كامبلونش

وبدوره يهدف كتاب "كلنا فنانون" تأليف شمع خان، وفاطمة شرف الدين، ورسم جواكين كامبلونش، إلى تعزيز اهتمام الأطفال بالفنون والهام الصغار على إبداع وابتكار أدواتهم الفنية الرائعة، من خلال استخدام أبسط الأدوات مثل الطين واللصق وتعلم فنون الأوريغامي الشهير.

"إني أرى".. للكاتبة: جيكر خورشيد.. رسوم: أريانا بابيني

ويتناول كتاب "إني أرى" تأليف جيكر خورشيد، ورسوم أريانا بابيںي، مغامرة أشعلتها قصة جدّ لحفيده، قادته للدخول إلى الغابة واكتشاف أسرارها وما تحتويه من مشاهد، حيث صادف خلال مغامرته عيوناً كثيرة، وبقي يتساءل عن إمكانية إيجاد الجواب من خلال عينيه والتمكن من حل الألغاز التي تكتنفها الغابة.

"معزوفة العصا".. للكاتبة: شيخة الزيارة.. رسوم: بيتو ألفاريز

ويتطرق كتاب "معزوفة العصا" تأليف شيخة الزيارة، ورسم بيتو ألفازير، إلى قصة الطفل أحمد، الذي يعاني ضعفاً شديداً في بصره، فينتقل بخياله إلى محطات عديدة ومغامرات مختلفة يضمها النص مستخدماً عصاه لتساعده على تجاوز المعوقات، وخلال حفل ميلاده الأخير، وصلته الكثير من الهدايا لكنها لم تعجبه كونها ليست كعصاه السحرية.

"قبلة ملاك".. للكاتبة: سحر نجا محفوظ.. رسوم: لايا كاريرا

أما كتاب "قبلة ملاك" للمؤلفة سحر محفوظ ورسم لايا كاريرا، فيتحدث عن قبلة قوية طبعها ملاك على خدها الأيسر ورحل، فهل أصبح اسمها "ملاك" أم أنها اختارت لنفسها لقباً تحبه؟ قصة عن الاعتزاز بالاختلاف الذي يميز إنساناً عن الأخر.

"أبو السلاسل".. للكاتبة: دبي أبو الهول.. ترجمة: سمر محفوظ برّاج.. رسوم: سارة طيبة

ويحمل كتاب "أبو السلاسل" للمؤلفة دبي أبو الهول وترجمة سمر محفوظ برّاج ورسم سارة طيبة، القراء الصغار في رحلة فنتازيا، تدور في الحيّ والسوق عن شخصية ذلك المخلوق الغريب الذي يسمى أبو السلاسل ذو الجلد الأحمر والسلاسل المعدنية التي تغطي كلّ جسمه، فما هو سرّ هذا الكتاب؟

"سباق مع الريح".. للكاتبة: لورين سانت جون.. الترجمة: ابتسام بن خضراء

بعد فوزها في سباق بادمنتون للفروسية، تتأهل "كايسي بلو" وحصانها "ستورم" للمشاركة في دورة اللعبة ذات المقام الرفيع، التي تقام لثلاثة أيام في ولاية "كنتاكي" الأميركية.

مع أنه كان بمثابة حلم لها وتحقق أخيراً، إلا أن هذا الحلم على وشك أن يتحول إلى كابوس، بعد أن تم القبض على أبيها لاتهامه بجريمة كايسي متأكدة أنه لن يرتكبها.

تتعرض كايسي لاحتمالية خسارة كل ما تحبه، وتصبح في أشّد الحاجة إلى مساعدة صديقها المقرّب بيتر حتى تفوز في "كنتاكي" ولكن هل هو معها أم ضدّها؟

وتعتبر "كلمات" أول دار نشر في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة حصرياً بنشر وتوزيع كتب الأطفال عالية الجودة باللغة العربية، التي تستهدف الفئات العمرية حتى 16 عاماً، حيث تركز إصدارات المجموعة على تقديم محتوى يُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وقيم الانتماء إلى العائلة، وعلاقات الصداقة، ومعاني البساطة، والسعادة، عبر نصوص مبتكرة ورسوم نابضة بالحياة.

وحققت "كلمات" حضوراً واسعاً في المشهد الثقافي العربي، حيث نالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة "أفضل ناشر في آسيا" من معرض بولونيا لكتب الطفل في العام 2016، وجائزة الشيخ زايد بن سلطان للكتاب 2017، عن فئة "النشر والتقنيات الثقافية"، وغيرها من الجوائز الأخرى.