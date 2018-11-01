رحيل الإعلامي حمدي قنديل عن 82 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:





توفي، الأربعاء، الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عاماً بعد صراع مع المرض تاركاً خلفه مشواراً طويلاً من العمل الصحافي والتلفزيوني.

ونعاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وائل الإبراشي، وعمرو الليثي وشريف عامر، وعبد الرحيم علي، كما نعاه أيضاً الفلسطيني عبد الباري عطوان والسعودي مالك الروقي، اللبنانية ليليان داود.

وكتب الإعلامي المصري حافظ الميرازي على حسابه بموقع فيسبوك: توفي مساء اليوم الأستاذ حمدي قنديل، بعد 10 أيام من تدهور صحته ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، ويتم التحضير لجنازته الخميس.

عشق قنديل العمل بالإعلام منذ شبابه، وترك من أجله دراسة الطب ليتحول إلى دراسة الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، واشتغل ببعض الصحف قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون المصري.

ربط بين الصحافة والتلفزيون من خلال برنامجه التلفزيوني "أقوال الصحف"، الذي كان يتناول فيه ما تنشره الصحف بشيء من التحليل والنقد.

قدم قنديل برامج تلفزيونية في قنوات فضائية مصرية وعربية حظيت بمتابعة واسعة من المشاهدين، منها "رئيس التحرير" على شاشة التلفزيون المصري، ثم على فضائية دريم، و"قلم رصاص" الذي قدمه على شاشة تلفزيون دبي.