وزير التعليم العالي في "كيرلا": نشيد برعاية سلطان القاسمي لـ "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

أشاد البروفيسور كي تي جليل، وزير التعليم العالي والحج والأوقاف بحكومة ولاية كيرلا الهندية، بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال في مقابلة مع "الشارقة 24: إن صاحب السمو حاكم الشارقة يستحق أن يُدعى "الملك الفيلسوف"، إذ يمكننا أن نتوقع تلك الأنواع من الأنشطة الثقافية المتميزة من مثل هذا الحاكم.

وأضاف أن سموه سيكون ملهماً للأخرين بأن يحذوا حذوه في دولهم، وتمني أن يكلل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37 بالنجاح.