إيغور جريجوك: سعداء كدار نشر روسية بالمشاركة في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

أوضح إيغور جريجوك، رئيس الحقوق الأجنبية لدار النشر الروسية "كومباس غايد"، بموسكو، أن مشاركتهم في معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ 37 هي الأولى، معتبراً أنها فرصة عظيمة بالنسبة لهم كدار نشر روسية، للتواجد واكتشاف السوق العربية عن قرب، ومد جسور التواصل بين دور النشر الروسية والعربية.

وأشار خلال مقابلة مع "الشارقة 24: إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اتفاقات مع بعض العملاء الناشرين العرب، على أمل أن يكون التعاون مستمراً عاماً بعد عام.

وتوجه جريجوك بالشكر إلى هيئة الشارقة للكتاب على اختيارهم واستضافتهم هذه السنة للمشاركة بالمعرض.