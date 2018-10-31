الأرشيف الوطني يطلع زوار "الشارقة للكتاب" على "زايد 100 حكاية"

الشارقة 24 – وام:

زار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، منصة الأرشيف الوطني في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تعرض نتائج مشروع مبادرة "زايد 100 حكاية"، التي أطلقها الأرشيف بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل من سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني.

وأوضح سعادة ماجد المهيري، أن الأرشيف الوطني أطلق مبادرة "زايد 100 حكاية"، بالتزامن مع عام زايد، إذ تحتفي دولة الإمارات بمرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن أبرز القصص التي صدرت في هذه المبادرة: قصة فارس، واليد الخضراء، وقاهر الصحراء، وأبصر المستقبل بزايد.

وأضاف سعادته، سنقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتكريم الطلبة والمؤسسات التعليمية على مشاركتهم المتميزة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الطلبة أبدوا جدية وتميزاً فيما قدموه من قصص، وأثبتوا جدوى قراءتهم المتعمقة واللقاءات التي أجروها مع الرواة وكبار السن، وبرهنوا على أنهم استفادوا من مقتنيات الأرشيف الوطني.

كما زار المنصة، معالي الأديب محمد المر، حيث قدم سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني لمعاليه، شرحاً مفصلاً عن المبادرة، وما أثمرته من قصص تدل على تأسيهم الطلبة بقيم القائد المؤسس ومآثره.

وسيطلق الأرشيف الوطني في أيام المعرض عدداً من إصداراته الجديدة، التي تتناول جوانب من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثق بعض الوقائع والأحداث التاريخية في منطقة الإمارات قبل قيام الاتحاد، وتستعرض تفاصيل عن تطور المنطقة.

وتشمل أبرز الإصدارات الجديدة كتاب "التطور التاريخي للقضاء في الإمارات العربية المتحدة"، وكتاب "جندي في شبه الجزيرة العربية"، وكتاب "حراس الشاطئ الذهبي"، وكتاب "التدخل المشؤوم"، وغيرها.

ويعرض الأرشيف الوطني في منصته، صوراً فوتوغرافية تاريخية، للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تبرز دوره في قيام الاتحاد، وتأسيس الدولة وبنائها، وتعكس إنجازاته المحلية والعالمية.

وعرض الأرشيف الوطني على شاشة كبيرة، أفلاماً وثائقية، تتضمن جوانب من حياة الشيخ زايد، رحمه الله، وتوثق جذور الازدهار الذي تشهده الدولة، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلى عرض عدد كبير من إصداراته الوطنية والتاريخية التي ترصد تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وتوثق سيرة القادة الذين أسهموا في تشييد صرح الاتحاد وبناء الدولة.