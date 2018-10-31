"الإمارات للدراسات" يشارك في "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24 – وام:

يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمجموعة من أحدث إصداراته العلمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، الذي بدأت فعالياته الأربعاء، وتستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وأعلن المركز، بمناسبة مشاركته في المعرض، عن منح خصم قدره 50% على جميع إصداراته، وذلك تشجيعاً على القراءة بين أفراد المجتمع باعتبارها حقاً للجميع، وتعزيزاً لمسيرة البحث العلمي، وستكون الإصدارات متاحة في جناح المركز رقم "P2" في القاعة رقم 3.

وأكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، تأتي من منطلق حرصه على إنجاح الفعاليات الثقافية والفكرية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتواصل مع المثقفين والباحثين والقراء، وخاصة أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح يمثل منصة ثقافية سنوية تتمتع بسمعة عربية وعالمية كبيرة.

وأشار سعادته إلى أن الإصدارات العلمية التي يشارك بها المركز في المعرض هذا العام تتسم بالتنوع والعمق والتفاعل المباشر مع القضايا، التي تهم المجتمع الإماراتي في المقام الأول، إضافة إلى المجتمعات الخليجية والعربية والدولية، فضلاً عن أنها تفتح نافذة على الإنتاج العلمي العالمي من خلال، ترجمة بعض إبداعات الكتاب الأجانب في المجالات المختلفة.