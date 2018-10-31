أحمد بن ركاض: معرض الشارقة للكتاب بوابة العرب إلى العالم

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أسس للثقافة العربية والعالمية، هو بوابة العالم العربي إلى مختلف قارات العالم.

وأوضح سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن النسخة السابعة والثلاثين للمعرض، تتضمن مشاركة 1876 دار نشر من 77 دولة بأكثر من 20 مليون كتاب، و1800 فعالية ثقافية متنوعة، وأن أكثر من 500 كاتب سيوقعون كتبهم في المعرض.

وأضاف سعادة رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المعرض أسس لقاعدة أساسية لنشر الثقافة على المستوى العالمي.