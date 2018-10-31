مدير الجناح الياباني بـ"الشارقة للكتاب" يُشيد بتنوع المعرض

الشارقة 24:

أعرب يوكي ساكاموتو مدير الجناح الياباني في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، عن سعادته بتواجده في الشارقة، على هامش فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمعرض، بمركز إكسبو الشارقة.

وأوضح ساكاموتو في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن ما يميز معرض الشارقة الدولي للكتاب، أنه يجمع دول العالم من جميع القارات، لافتاً إلى أنه في هذه الدورة تتشرف بلاده بأن تكون ضيفة الشرف في المعرض.

ولفت إلى أنه في جناح بلاده بالمعرض، سيتعرف الزوار على الثقافة اليابانية، وأهم الإصدارات الخاصة بها، وأعرب عن تطلعه بزيارات من جميع الجنسيات.