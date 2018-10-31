المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يشارك في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

يشارك المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، والذي افتتح، يوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة عربية وأجنبية، ستعرض أكثر من 1.6 مليون عنوان، إضافة إلى إقامة أكثر من 1800 فعالية، يشارك فيها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية، من أنحاء العالم كافة، على مدار 11 يوم.

ويشارك المكتب، في هذا المعرض بإصداراته الجديدة، من خلال جناحه رقم N16 في القاعة الخامسة، ومن أهم الإصدارات الجديدة لهذا العام، المجموعات الشعرية الفائزة بجائزة الشارقة لإبداع المرأة الخليجية 2018م، مثل ديوان بعنوان "صدى مؤقت" للشاعرة نجاة الظاهري، وديوان بعنوان "وادٍ غير ذي بوح" للشاعرة بدرية البدري، بالإضافة إلى عناوين أخرى سيتم عرضها في الجناح، مثل كتاب "أفكار في حب القراءة" للدكتورة زكية الصراف، وكتاب "قائمة" من تأليف أديبات إماراتيات، ومؤلف بعنوان "السمنة حقائق وخرافات" للدكتور أسامة اللالا.

وسيتم في جناح المكتب، توقيع بعض الكتب الجديدة منها كتاب بعنوان "التعالي النصي في القصة القصيرة الخليجية" من تأليف الدكتورة شيمة محمد الشمري أستاذ مساعد بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية وكاتبة قصة.

كما يتضمن برنامج مشاركة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، العديد من الورشات، كورشة "غير عاداتك تغير حياتك وتكسب ذاتك" يقدمها الدكتور أسامة اللالا دكتوراه في فسيولوجيا النشاط البدني والصحة والدعوة عامة، وورشة "أفكار في حب القراءة" من تقديم الدكتورة زكية الصراف مستشار الصحة النفسية، وتستهدف الحضور من جمعية أولياء الأمور والأمهات بالتعاون مع أم نوف، وورشة "التراث السوداني في روايات بثينة خضر مكي" من تقديم الروائية السودانية نفسها بثينة خضر مكي، إلى جانب أمسية "مجلس الشعر" للشاعرتين بشرى عبد الله، وسميحة المصري، وقراءة في كتاب "هذا ما كان"، تقدمها مؤلفة الكتاب عائشة المدفع، كما تقدم صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، فعالية من خلال مركز الكتابة لأطفال مركز الخالدية للطفل.

وتتخلل الفعاليات والأنشطة المتنوعة لجناح المكتب، "مسابقة مرامي الثقافية"، وتوزيع الجوائز على الفائزين فيها.