بلحيف النعيمي يقدم أمسية شعرية في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة 24:

يقدم معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية، لوحة من الإبداع الشعري تحت عنوان "درة الأزمان" في الأمسية الشعرية التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب في يومه الثالث الجمعة المقبل، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً في قاعة الكتاب بإكسبو الشارقة.

وتتغنى قصائد الشاعر الوزير بالوطن، والعزة، والقيادة، بلغة نُسجت على إيقاع الوزن والقافية ليملأها الشجن وبلاغة الوجدان، كما يستذكر في قصائده المتميزة من حيث اللغة والاتقان فضائل قادة الدولة الحكماء، وتدعم تعزيز قيم الخير، والعطاء، والمحبة التي تمثل البناء والنهضة والتفرد.

ويستهل الشاعر الأمسية الشعرية التي يحاوره فيها الإعلامي الإماراتي المتميز أحمد سالم بن سمنوه، حديثه عن أهمية الشعر بالنسبة له، ومكنون ما دفعه لنظم الشعر، كما سيتغنى بعدد من القصائد ذات الطابع الوطني والإنساني.

يُذكر أن الشاعر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وقع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الماضية، ديوانه الشعري الأول، الذي حمل عنوان "زئير في جزيرة العرب"، وتضمن 80 قصيدةً، تغنت بالوطن، والعزة، والقيادة، وفتحت الباب الإنساني والوجداني، إذ استذكر فيها فضائل قادة الدولة الحكماء، كما أكد على النهج الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز قيم الخير، والعطاء، والمحبة.

كما يحل الشاعر السعودي المتميز الذي حصل على عدد من الجوائز المحلية والإقليمية جاسم بن محمد الصحيّح ضيفاً على الأمسية الشعرية، التي تحمل الكثير من النغم والحماسة والتميز والتغني بحب الوطن والقيادة.

والشاعر جاسم الصحيح من مواليد مدينة الجفر السعودية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وقد نال الشاعر عدداً كبيراً من الجوائز، منها: شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه "أعشاش الملائكة" من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، كما حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري.