لجان القراءة والفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم أعمالها

الشارقة 24:

اختتمت لجان القراءة والفرز في الدورة الثالثة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب اجتماعاتها المخصصة للمباشرة بفحص الأعمال المرشحة، وذلك بعد إغلاق باب الترشح أوائل الشهر الجاري.

وسجلت هذه الدورة مشاركة ما يعادل 1500 عمل من 35 دولة، معظمها من مصر والسعودية والمغرب والأردن وسوريا والعراق ولبنان والإمارات، وأيضاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وأستراليا.

وتصدر كلٌّ من فرعي الآداب والمؤلف الشاب النسبة الأعلى من المشاركات، بواقع 400 مشاركة في فرع الآداب و355 مشاركة في فرع المؤلف الشاب.

وترأس الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة اجتماعات لجان القراءة والفرز على مدى 3 أيام، بمشاركة أعضاء اللجنة وهم نخبة من الخبراء والمستشارين من المتخصصين في العلوم الإنسانية والمعرفية الأخرى هم، د. خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، ود. علي الكعبي والشاعر والناقد سلطان العميمي من الإمارات.