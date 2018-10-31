نورة الكعبي: "الشارقة للكتاب" رسخ مكانته كتظاهرة ثقافية

الشارقة 24 – وام:

يحتفي المشهد الثقافي العربي يوم الأربعاء، بانطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الدورة 37، بحضور ممثلي وزارات الثقافة في البلدان العربية وكبار الكتّاب والروائيين والشعراء ومشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب رسخ مكانته المرموقة كتظاهرة ثقافية دولية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضافت ان المعرض أصبح عنصراً ثابتاً على الأجندة السنوية لقادة الفكر والثقافة والنشر من جميع أنحاء العالم ووجهة مفضلة للكتّاب والمثقفين لإطلاق أحدث كتبهم وإصداراتهم ومنصة تدفع بمسيرة الحراك الثقافي والمعرفي في الدولة عبر تطوير صناعة الكتاب والنشر وتشجيع المجتمع بمختلف فئاته على القراءة والتغذية الفكرية والثقافية لأن القراءة سياج يحمي العقول ويحرر الإنسان من قيود الجهل ويفتح لنا فضاءً أوسع نطلُّ من خلاله على مختلف العلوم والمعارف والتجارب.

وأوضحت معاليها أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تستهدف خلال فعاليات المعرض إطلاق مجموعة من المبادرات التي من شأنها تعزيز صناعة النشر وتشجيع القراءة من خلال تبني التقنيات الحديثة.