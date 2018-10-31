"أمين عام اتحاد الكتاب العرب" يشيد بجهود حاكم الشارقة

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مؤتمر "الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي"، الذي عقده اتحاد كتاب مصر، بمقره بالزمالك في القاهرة.

وأكد الصايغ أن الترجمة عمل الفرد المتخصص والمبدع، لكنها في الوقت نفسه عمل مؤسسي، وفيما التفتت دول عربية إلى هذا الشأن الحيوي في مقدمها مصر وتونس والكويت والإمارات، تلفت النظر الجهود المتعاظمة التي قام ويقوم بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ابتكر مشروعاً غير مسبوق، وذلك بترجمة عشرات الأعمال الأدبية الإماراتية والعربية، في الشعر والقصة والرواية والمسرح والدرس التاريخي، والنقدي، إلى عدد من اللغات الحية.

واعتبر الصايغ، أن هذا الاشتغال الرائد، هو بعض مشروع الشارقة الحضاري والثقافي، الذي يشرف عليه صاحب السمو الحاكم بنفسه، واضعاً التنمية الثقافية في واجهة التنمية الشاملة المتوازنة، التي تمتلك إلى ذلك سمة الاستدامة، فسموه يؤسس لمستقبل الثقافة العربية بأسلوب متقدم، ملائم للمرحلة، والمستقبل، فيقدم إلى الغرب والشرق والآخر، الصورة الأجمل للإنسان العربي، وكذلك للإسلام التي أرادت شرذمة قليلة من الفئات الظلامية والتكفيرية اختطافه وتشويه خطابه ومقاصده.

وشرح الصايغ للحضور، أسباب اعتبار مشروع الشارقة الثقافي متكاملاً، عبر سرد عدد من الشواهد والمعلومات والأرقام.