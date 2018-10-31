نخبة من نجوم المسرح الإماراتي تعرض مسرحية "النمرود" بكندا 7 نوفمبر

الشارقة 24:

بعد عرضها في مصر ولبنان وسوريا وتونس، وأيرلندا والمجر وألمانيا وإسبانيا والسويد، ستكون مدينة تورنتو الكندية هي الوجهة الجديدة لمسرحية "النمرود"، التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأخرجها التونسي الراحل المنصف السويسي.

ويدير العمل فنياً الفنان الإماراتي محمد العامري، وتؤدي أدوار البطولة فيه نخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

وتأتي هذه المشاركة بدعم من دائرة الثقافة بالشارقة، وبدعوة من مهرجان الموسيقى والفنون العربية المقام في كندا، والذي تنظمه مؤسسة الأوركسترا الكندية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض مسرحية "النمرود" في السابع من شهر نوفمبر 2018.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة مسرح الشارقة الوطني، الثلاثاء، في مقر فرقتها، بحضور الدكتور محمد يوسف، والفنان حميد سمبيج، والفنان أحمد الجسمي، ولفيف من المسرحيين والإعلاميين.

وذكر الدكتور محمد يوسف، أمين السر العام في المسرح، أن عرض مسرحية "النمرود" هو عرض يحرص الجمهور على الذهاب إليه ومشاهدته أينما عرض، بعد أن اكتسب شهرته المحلية والعربية والعالمية بعروض مسرحية قدمت على مدى 11 عاماً في العديد من المحافل المسرحية والثقافية العربية والدولية.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الفرقةـ الفنان أحمد الجسمي عن أهمية عرض النمرود على مسارح العالم، كونه يمثل المستوى المرموق الذي وصل إليه المسرح الإماراتي والعربي.

كما نوه الجسمي إلى أن العرض، يصلح لكل زمان ومكان، وهذا سبب بقاء العرض حياً على الخشبة لما يزيد على 11 سنة، كما أكد الجسمي على أن العرض زاد من خبرات الممثلين وفريق العمل.