"مؤتمر الناشرين" يناقش صناعة كتاب الطفل ودور الناشر تربوياً

الشارقة 24:

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب، صباح الثلاثاء فعاليات "مؤتمر الناشرين"، الذي تنظمه في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.

وحضر فعاليات اليوم الثاني والختامي للمؤتمر كل من، الشيخة بدور القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وهيوغو سيترز، نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، ود. راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام.

واستهل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم فعاليات المؤتمر بكلمة أكد فيها أن استراتيجية الوزارة، تهدف إلى تكوين جيل متمكن من أدوات القراءة، والتعلم الذي لا تحده المعلومة في كتاب واحد، كون التعلم يعتمد على مصادر تعليمية متنوعة.

وأكد الحمادي دعمه الكامل للناشرين المحليين، ودورهم في العملية التعليمية بدولة الإمارات، داعياً دور النشر الإماراتية، إلى المزيد من التميز والإبداع والالتزام بقيم وثقافة دولة الإمارات.

وأكد هيوغوسيترز نائب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، أن الاطلاع على تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال النشر، من خلال جمعية الناشرين الإماراتيين، يوفر لنا رؤية خلاقة لما يتميز به قطاع النشر من معايير مهنية ومؤسسية، تحرص على تجاوز كل المعوقات.

واعتبر د. راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، أن المؤتمر يأتي استحقاقاً لمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد قطاع صناعة الكتاب وتشجيع الناشرين والمؤلفين والقراءة، وترسيخاً لمكانتها في سوق النشر العالمي.

وانطلقت الجلسة اﻷوﻟﻰ للمؤتمر تحت عنوان "ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ"، وأدارها ﺧﻮﺳﻴﻪ ﺑﻮرﻏﻴﻨﻮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وتحدث فيها وﻳﻠﻤﺎر دﻳﺒﻐﺮوﻧﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وجاومي فيسنز نائب رئيس منتدى النشر التعليمي في اتحاد الناشرين الدوليين.

وأكد راشد الكوس، أن حجم قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ 233 مليون دولار، وقد اتخذت دولة الإمارات من خلال الشارقة، خطوات متميزة في دعم قطاع النشر بإنشاء مدينة الشارقة للنشر، وهي منطقة حرة تجمع الناشرين، وتعمل على بناء تحالفات فيما بينهم لدعم الصناعة.

وسلطت الجلسة الثانية من المؤتمر، اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮب، وأدارها اﻧﺪرﻳﻮ ﺷﺎرب ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق هاشيت ﻟﻜﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل، وتحدث خلالها كل من روس ﺟﺎﻧﺴﻴﻨﺲ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺤﻘﻮق من ﻛﻼﻓﻴﺲ ﻟﻠﻜﺘﺐ، وﻣﺆﻧﺲ ﺣﻄﺎب من دار "أﻟﻒ ﺑﺎء ﺗﺎء ﻧﺎﺷﺮون" الأردنية، ود. ﻓﺪوى ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ عن دار ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ المصرية، ود. اﻟﻴﺎزﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ من دار"اﻟﻔﻠﻚ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ" الإﻣﺎراتية.