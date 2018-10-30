القصباء تحتفي بالتراث الثقافي الهندي الجمعة المقبل

الشارقة 24:

تستعد القصباء، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، لاستضافة فعاليات "الليلة الهندية"، الجمعة المقبل، بالتعاون مع شركة "SDES"، وذلك احتفاءً بالتراث الهندي العريق والمتنوع، لتقدم لزوّارها من الجالية الهندية، التي يقدر عددها في دولة الإمارات ما يقارب 2.5 مليون، سلسة من الفعاليات الغنيةً التي تعكس عمق الترابط الثقافي بين الدولتين.

وتتضمن "الليلة الهندية"، التي تنطلق من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 11:00 مساءً، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تتيح للزوار فرصة التعرف على أسرار التراث الهندي العريق، واقتناء أجمل الهدايا التذكارية، وتذوق أشهى المأكولات التي يشتهر بها المطبخ الهندي، إلى جانب المشاركة في النشاطات الثقافية الهندية التقليدية التي تقام خلال الليلة.

ويشمل جدول الفعاليات حفلات فنية وعروض غنائية مباشرة يرافقها عزف للموسيقى الهندية التقليدية، بمشاركة المغني والممثل الشهير أم. جيه. شريرام، والمغنيين نيخيل ماثيو وكيه.إس. أكيلا، إلى جانب الفقرات الراقصة المتنوعة، مما يضفي أجواء فنية وعائلية ممتعة بين الزوار.

ولفتت خلود سالم الجنيبي مدير القصباء، أن تنظيم الليلة الهندية في القصباء يعكس عمق العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، كما يؤكد على الأهداف الساعية إلى استقطاب الزوار من مختلف الجاليات في مكان واحد يرضي جميع أذواقهم، ويقدم لهم تجربة مميزة للتعرّف على مختلف الثقافات، كما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهةً رائدةً تنعم بالتنوع الثقافي والحضاري.

وأضافت الجنيبي، أن الليلة الهندية تعتبر حدثاً ثقافياً ممتعاً للتعرف على الثقافة الهندية الغنية عن قرب، وما تزخر به من تقاليد ثقافية وفنية واجتماعية، حيث تقدم القصباء في هذا اليوم مزيجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تتناسب مع ذائقة الزوّار، إلى جانب ما تشكله من فرصة فريدة للتعرف على الغنى والتنوع الثقافي والفكري والاجتماعي في دولة الإمارات، التي تحتضن مختلف الجنسيات وتجمعهم على ثقافة الخير والمحبة والسلام.

وتنظم شركة "SDES" في هذا اليوم مجموعة من المسابقات المتنوعة، تضم مسابقة فن "الرانغولي" الشعبي، ومسابقة وصفات الطعام الخاصة بعيد "ديوالي" ومسابقة الرقص، إلى جانب تنظيم مسابقة لأفضل لباس للسيدات وأفضل لباس للأطفال، وأفضل لباس للزوجين وغيرها.

كما ينظم معهد "سترايكرز دانس" الذي يتخذ من دبي مقراً له، ويقدم حالياً الموسم الثاني من برنامج الرقص المباشر الأول من نوعه في دولة الإمارات مسابقة لأفضل مصمم رقص، بحضور أبرز مصممي الرقص في الهند، لتعريف الجمهور على الفلكلور الهندي الغني.