"الشارقة لحماية الطفولة" تطلق مجلة "كنف" في "الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

تشارك شبكة الشارقة لحماية الطفولة في النسخة الـ 37، من معرض الشارقة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "قصة حروف"، في مركز إكسبو الشارقة، الذي ينطلق الأربعاء، ويستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

تطلق الشبكة العدد الأول من مجلتها "كنف"، في اليوم الأول من المعرض، في ركن التوقيع، الساعة السادسة مساءً، متضمنةً عدة أبواب ومحاور وعناوين تركز على أهمية حماية الطفولة، وتسلط الضوء على الجهات العاملة في مجال حماية الطفولة.

بدورها، أكدت عائشة عبد الله بن علي المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، ومدير تحرير المجلة، حرص الشبكة على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يشكل منصة عالمية في عالم الثقافة والنشر والتأليف، وفرصة للالتقاء بالناشرين والمؤلفين ورسامي كتب الأطفال، وكل المشتغلين في عالم الكتابة للطفل، لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، والبحث في سبل وآليات وآفاق التعاون من أجل الطفولة.

ولفتت إلى أن المجلة تعنى بشؤون العاملين في حماية الطفولة، وتسهم في تعزيز ثقافتهم وتطوير أدائهم وفقاً لأفضل الممارسات، والتصدي لمسألة حماية الطفولة من الانتهاكات والإساءات بكل أشكالها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وعي المجتمع بأهمية حماية الطفولة كجزء أساسي من بناء مجتمع متماسك، الأمر الذي يدعم استراتيجية الشبكة وأهادفها الاستراتيجية.

وأشارت بن علي إلى أن المجلة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتضمن عدة أبواب وأقسام، تسلط الضوء على الجهات العاملة في مجال حماية الطفولة، وما تقوم به من أنشطة ومبادرات، بالإضافة إلى المقالات والدراسات، وغيرها من المحاور والعناوين الأساسية، التي تبدأ مع باب منبر حماية، الذي يغطي أخبار الشبكة والشركاء والمبادرات والفعاليات، وتنتهي بباب "معاً في الشارقة".

وبينت بن علي أن الشبكة تسعى إلى إيجاد بيئة آمنة توفر الحماية للأطفال، من خلال تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة، وتمكينهم من التعامل المثالي مع الأطفال، وفهم آليات توعية الأطفال بطرق رفض العنف والإساءة وكيفية حماية أنفسهم، كما تسهم الشبكة في تعزيز الشراكات بين المؤسسات المجتمع العامة والأهلية والخاصة.

وذكرت أن لدى الشبكة حزمة من الأهداف، وهي تعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل بالإمارة، وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل، وتطوير أدائهم وفقاً لأفضل الممارسات، وتبادل الخبرات المهنية في مختلف المجالات، وتطوير أداء المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل بالإمارة عن طريق التعاون مع الشبكة لتقديم خدمات حماية الأطفال، وتطوير آليات رصد وتوثيق العنف والإساءة ضد الأطفال في دولة الإمارات لدى المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، ورفد المكتبات العلمية بالبحوث والدراسات لتطوير مجال حماية الطفولة، بالإضافة الى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل كافة بشكل عام وحمايته وأمنه بشكل خاص، فضلاً عن المساهمة في مراجعة التشريعات السارية واقتراح تشريعات جديدة أو تحسينية لضمان حماية الطفولة.