مجلس "الشمائل المحمدية" يختتم دروسه في مسجد الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

أشاد المشاركون في ختام انعقاد المجلس العلمي "الشمائل المحمدية" في مسجد الجامعة القاسمية، بجهود المنتدى الإسلامي بالشارقة بإنجاح دروس المجلس على مدار أسبوعين، وحرصه على تقديم الثقافة الإسلامية في إطار متزن من الاعتدال والسماحة، تشجيعاً للطلبة والأفراد لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بمناقبه في تهذيب النفس واستخلاص الدروس العظيمة، والعبر الجليلة من تعقب تفاصيل شمائله – عليه السلام – وجمل خصاله المحمدية.

وشهد المجلس العلمي حضور أفراد المجتمع، والمهمتين بالثقافة الإسلامية، إلى جانب لفيف واسع من طلبة وطالبات الجامعة القاسمية، وتستقطب دروس المساجد العامرة في إمارة الشارقة عادة أفراد المجتمع من فئات عمرية متفاوتة؛ حيث تعد مجالس السيرة العطرة من أبرز محاور العمل الثقافي التي ينتهجها المنتدى الإسلامي في أجندته لفعالياته الثقافة الإسلامية بالإمارة، وذلك وفق أسس عملية وضاحة ومصادر ثقافية موثوقة وتقدم في أطر مواكبة لثقافة المجتمع الأصيلة وعلى إيدي نخب علمية وقيادات أكاديمية مرموقة في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية.

وتهدف المجالس العلمية التي ينظمها المنتدى الإسلامي في مختلف مساجد الشارقة، إلى إحياء سنة مجالس الذكر الحميدة، وتفعيل دور المساجد في الإمارة، وإعمار رسالتها الثقافية البارزة في إرساء مبادئ الشريعة، ويشكل مجلس الشمائل المحمدية أحد أبرز المجلس ضمن أجندة فعاليات المنتدى وبرامجه الثقافية لهذا العام، حيث تعزز هذه الدروس الوعي بين الإفراد بكافة تفاصيل سيرة وحياة المصطفى عليه السلام في مختلف شؤون حياته، واستخلاص العبر والدرس منها، والتي تعد ثاني مصادر التشريع السمح.