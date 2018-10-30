محمد السويجي: توليفة فنية مميزة في النسخة الـ 3 لـ " كلباء الثقافي"

الشارقة 24- وليد الشيخ:

كشف محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة عن تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان كلباء الثقافي، والذي تنظمه الدائرة بحديقة الشاطئ بكلباء 8 و9 نوفمبر المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي، بأن المهرجان يأتي ضمن سلسلة برامج الدائرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي ضمت القافلة الثقافية في الذيد، ومهرجان دبا الحصن الثقافي.

وأشار إلى احتواء "كلباء الثقافي الثالث" على توليفة فنية مميزة ومنوعة، ومنها أوبريت ضخم تحتفي من خلاله الدائرة بتاريخ وعراقة حصن كلباء القديم.

وأضاف السويجي، أن المهرجان وعلى مدار يومين، يتضمن العديد من الفقرات الفلكلورية والأهازيج الشعبية المحلية والخليجية، فضلاً عن العروض المسرحية، والأمسيات الشعرية، والمعارض الفنية.