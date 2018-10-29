"الإنماء التجاري" تُطلق مدونة تفاعلية في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن إطلاقها مدونة تفاعلية، تهدف إلى تشجيع زوار الإمارة والمقيمين فيها، على مشاركة تجاربهم السياحية النوعية والمتميزة في الإمارة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في الفترة بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر 2018.

وتستهدف المدونة الأفراد من مختلف فئات المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة مثالية للتعبير عن تجاربهم، وتصوراتهم، خلال زيارتهم المواقع السياحية والترفيهية، مشكلة منصة تفاعلية نوعية ومبتكرة.

وتتضمن المدونة مسابقة تستمر لغاية 25 نوفمبر، يقوم خلالها المشاركون بكتابة موضوع يعرض آراءهم وتجاربهم الشخصية، حول إمارة الشارقة، بحيث يتضمن الموضوع من 300 إلى 400 كلمة، مرفقاً بصورة ومقطع فيديو يعبران عن إحدى المحاور الثلاثة وهي "الثقافة والتراث"، "الطعام وعربات الطعام"، و"المغامرات".

وفي هذا السياق، يتوجب على المشاركين تقديم مدوناتهم عبر الموقع الإلكتروني www.visitsharjah.com، ليتم نشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز المسابقة بإفساح المجال أمام جميع الراغبين من مختلف فئات المجتمع، بمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول الشارقة، في حين سيتم اختيار فائز واحد عن كل من المحاور الثلاثة.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن أهمية المدونة تبرز في كونها تمثل إحدى القنوات المهمة التي توفر للهيئة فرصة التعرف على مختلف فئات المجتمع، واهتماماتهم عبر عرض تجاربهم الشخصية خلال زيارتهم للأماكن السياحية ومشاركتهم في الأنشطة كافة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتطوير طموحاتها في دعم وتنشيط حركة القطاع السياحي في الشارقة والذي يُعدّ من أبرز القطاعات التي تساهم في تعزيز إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وتسعى من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى استثمار هذه المنصة الثقافية الريادية، لجذب السياح ودعوتهم لاستكشاف الشارقة.

وأردف سعادته، أنه تماشياً مع اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، فالثقة كبيرة بأن استضافة فعاليات ثقافية ضخمة، مثل "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، ستلعب دوراً رئيسياً في نشر ثقافة القراءة على مستوى الدولة، والعالمين العربي والدولي، وخلق أفكار جديدة ومبادرات ثقافية مبتكرة، وتعزيز حجم العمل الثقافي الذي تقوم به الإمارة للنهوض بالكتب والقراءة وتعزيز حب القراءة لدى جميع أفراد المجتمع.