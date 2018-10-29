مؤتمر الناشرين يبحث علاقة النشر العربي مع نظيره العالمي بحضور 360 مختصاً

الشارقة 24:

انطلقت الإثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعمال "مؤتمر الناشرين"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً، ليشكل واحداً من أهم البرامج المهنية في العالم، لبيع وشراء حقوق الترجمات، وذلك بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.

حضر افتتاح المؤتمر سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وميكيل كولمان رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، إلى جانب أكثر من 360 ناشراً يقدمون على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الورشة والجلسات النقاشية والحوارية والتدريبية، مع نخبة من المتخصصين في قضايا النشر العالمي والمشتغلين في صناعة الكتاب.

وأكد سعادة أحمد العامري في كلمته الافتتاحية، أن اللقاء اليوم يتم على حب الكتاب والكلمة، للعام الثامن على التوالي، من دورة مؤتمر الناشرين، الذي اكتسب أهمية كبيرة خلال سنوات انعقاده نظراً لحجم التبادل المعرفي والفكري، الذي تقدمه نخبة من المعنيين في صناعة الكتاب من مختلف أنحاء العالم، من الحريصين على المشاركة وتقديم الخبرات والآراء، حول أفضل الممارسات والبرامج الخاصة في النشر.

وأضاف العامري، أن مؤتمر هذا العام، يقوم على محاور رئيسية تتمثل في التواصل والتدريب والتسويق، وتشكل جميعها همزة الوصل التي تجمع ما يزيد على 360 دار نشر عربية وعالمية، على رؤية واحدة، تسعى إلى مد جسور التواصل الحضاري مع جميع ثقافات العالم، والكل يحدوه الأمل في أن يكون هذا المؤتمر فرصة تغني تجارب الحضور وتفتح الباب أمام مزيد من علاقات التعاون والعمل المشترك بينهم.

وأكد الدكتور مايكل كولمان، أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع النشر، لاسيما في المجال الرقمي، الذي يوفر فرصاً أكثر قابلية في الوصول إلى جمهور كبير حول العالم، لكن هذا النشر الرقمي يواجه هو الآخر تحديات، تتمثل في كثرة الكتب الرقمية وكثرة المنصات التي توفرها، مشيراً إلى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب، كونه يعزز مفاهيم القراءة والنشر والحفاظ على اللغة العربية.

وناقشت الجلسة الأولى، مشهد اﻟﻨﺸر اﻟﻌرﺑﻲ، وأﺣدث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺘﺤدﻳﺎت التي تواجهه، وأهمية ردم الفجوة في الفهم الأوروبي للأدب والثقافة العربية، باعتبار أن الأدب هو أعلى الأصوات التي يمكن أن تلهم الأفراد، وتزرع التقارب والتفاهم بين الشعوب.