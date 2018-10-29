سلطان القاسمي يفتتح الدورة الـ 37 من "الشارقة للكتاب" الأربعاء

الشارقة 24:

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة، الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار "قصة حروف".

ويشمل حفل الافتتاح عدة فقرات من بينها كلمات افتتاحية، ويتخلل الحفل تكريم معالي عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، الذي اختير شخصية العام الثقافية، تقديراً لمكانته الثقافية البارزة، ولاهتمامه بتطوير العمل الثقافي، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما فيها جائزة ترجمان في دورتها الثانية، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب الطفل.

أكثر من 20 مليون كتاب لـ 1.6 مليون عنوان تطرحها أكثر من 1874 دار نشر حول العالم

تطرح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لعشاق الكلمة المكتوبة أكثر من 20 مليون كتاب لـ 1.6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، تقدمها أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، ويضم جدول الفعاليات الثقافية للمعرض 272 فعالية بحضور 154 ضيفاً، وبمشاركة 25 دولة، فيما تشتمل فعاليات الطفل 950 فعالية بحضور 45 ضيفاً وبمشاركة 12 دولة.

ركن التواقيع يحتفي بـ 200 كاتب

وستحفل منصة توقيع الكتب هذا العام، بأكثر من 200 حفل توقيع، من 19 دولة، تشمل مؤلفات في الشعر الفصيح، والشعر الشعبي، والرواية، والدراسات والتاريخ، والنقد الأدبي والترجمة، إلى جانب كتب الطهي، وأدب الطفل، والفنون والعلوم الشرطية، والبحوث القانونية، وعلم الآثار وغيرها من المجالات.

اليابان ضيف شرف المعرض

وتحل اليابان ضيف شرف على دورة هذا العام من المعرض، وقد تم اختيارها احتفاءً بإنجازاتها الحضارية المتميزة التي شكل الكتاب فيها عاملاً ومحركاً رئيسياً في بناء الثقافة وتشكيل الأخلاق الاجتماعية، حيث تمتلك اليابان تاريخاً حافلاً بالمنجزات والأسماء الأدبية والثقافية الكبيرة على صعيد الرواية والسينما والموسيقى وغيرها، إضافة إلى مكانتها المتميزة في إثراء القطاع الثقافي بالعديد من الأعمال لروائيين يابانيين متميزين تُرجمت أعمالهم للغة العربية أمثال الروائي يوكو ماشيما، وكينزو اشيغورو، الفائز بجائزة نوبل للآداب، وهاروكي موراكامي، وغيرهم من الأسماء الثقافية المبدعة.

وتشارك اليابان في المعرض ضمن جناح خاص يجسد في تصميمه الملامح الحضارية والثقافية لليابان، وتماشياً مع هذا الاحتفاء ينظم المعرض أكثر من 100 فعالية موزعة بين محاضرات وورش عمل فنية وعلمية، يشارك فيها 13 كاتباً وفناناً ومبدعاً يابانياً من الحائزين على جوائز مرموقة في مجالات متنوعة، إلى جانب عازفين يحيون حفلات موسيقية كلاسيكية وشعبية تعكس الثقافة الموسيقية اليابانية، كما يخصص المعرض حفلات توقيع كتب لعدد من الكتّاب والأدباء اليابانيين.

ضيوف المعرض من العالم العربي

يستضيف المعرض هذا العام نخبة من المسؤوليين الحكومين الأدباء والمفكرين العرب، ومن أبرزهم معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي راشد عبد الله النعيمي، وسعادة السفير عمر غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها ذاكرة الجسد، والروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" للعام 2018.

كما يشارك الإعلامي والروائي المصري إبراهيم عيسى، والكاتب والمصور المصري أحمد مراد، والروائي والقاص الدكتور الكويتي طالب الرفاعي، الفائز بجائزة الدولة، والجائزة الخاصة لمعرض القاهرة للكتاب، عن مجمل الأعمال القصصية والروائية في العام 2013.

ومن أبرز الأدباء والمثقفين المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي الأديب والروائي والباحث سلطان العميمي، والممثل والمخرج والأكاديمي الدكتور حبيب غلوم، والشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، والمحاضرة والمدربة في مجال التراث بدرية عبيد الحوسني، وأيضاً الشاعرة والروائية صالحة عبيد غابش، والشاعر والصحافي محمد البريكي، والكاتب والباحث الدكتور ماجد عبد الله بوشليبي، والكاتبة إيمان اليوسف، والشاعر والأديب عادل خزام، والشاعرة خلود المعلا، وغيرهم.

كتّاب وروائيين عالميين يثرون المعرض بإبداعاتهم

وإلى جانب الضيوف العرب يستضيف المعرض نخبة من أبرز الكتّاب والروائيين العالميين، والمتحدثين، وأصحاب المدونات الإلكترونية، ومشاهير اليوتيوب، الذين يلتقون متابعيهم ومعجبيهم وعشاق الكتب على حد سواء، من أبرزهم الكاتبة البريطانية إيمّا جانون، المدوِّنة الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، وعالم الفيزياء الأميركي الدكتور ليونارد ملودينو، والكنديّة من أصول هندية ليلي سينغ، إحدى مشاهير قناة يوتيوب، ومن نيجيريا يُشارك أوكيتشوكوو أوفيلي، الذي شارك 4 مرات كمتحدّث في مؤتمر "تيدإكس" العالمي.

وتشارك المؤلفة صوفي هانا من المملكة المتحدة، كاتبة قصص الجريمة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم؛ ومؤلفة القصص الفكاهية وكاتبة السيناريو لورين بيوكس من جنوب أفريقيا؛ والمؤلف وكاتب السيناريو والمخرج والمرشد الأميركي ترافيس هانتر، بالإضافة إلى أخيل شارما، الروائي الحائز على جائزة دبلن الدولية الأدبية، وغيرهم.

محطة التواصل الاجتماعي تثري شغف عشاق التقنيات والفنون الإبداعية

وسيجد عشاق الفنون الإبداعية والتقنيات الحديثة، ما يحلمون به في محطة التواصل الاجتماعي، التي ستطوف بهم في عوالم واسعة، بدءاً من الصور المتحركة، مروراً بأسرار الحملات الإعلانية، وانتهاءً بخطوات صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعين وتنظم المنصة طوال أيام المعرض، مجموعة منوعة من الورش التفاعلية التي تطلع الحاضرين على طرق صناعة محتوى تفاعلي يتماشى مع الواقع التكنولوجي الراهن، ويسهم في تعريف المشاركين على أهمية تبادل الأفكار ومشاركتها خاصةً عبر وسائل الإعلام الجديد، إلى جانب تعلّم أساليب التسويق الصحيحة في مواقع التواصل الاجتماعي

برنامج الطفل

ويحفل برنامج الطفل بالكثير من الفعاليات التي يجدون فيها حظهم من الفائدة والمتعة، كما يقدم لهم عدداً من المسرحيات والعروض والورش، منها عرض مسرحية "ليلى والذئب"، ومسرحية "ملك الأسود"، المستوحاة من فيلم "الأسد الملك"، وعرض عبقور، الذي يتابع فيه صغار قصة الشخصية إلكرتونية اليابانية مع أصدقائه.

ركن الطهي

ويخصص "ركن الطهي" هذا العام 60 فعالية بحضور 15 ضيفاً وبمشاركة 11 دولة أبرزها فرنسا، والهند، وأستراليا، وإيرلندا، والمغرب، ومن أبرز الطهاة المشاركين في المعرض هذا العام، لي هولمز من أستراليا، وكيفن دندون من إيرلندا، ولاثيكا جورج، وأنسي ماثيو بالا من الهند، ونيك شارما من أميركا، إلى جانب حسن مسولي من المغرب، ودينا الضيف من مصر، ومريم سيناي من بريطانيا، وميشيل سلهب من لبنان، وبادية خير الدين من سوريا، وياسمين نظمي من فرنسا، وهروتو أكاما من اليابان، والطاهية والمؤلفة ومقدمة البرامج الهندية شيبرا خانا، وخبيرة الطهي لي هولمز من أستراليا.

مؤتمر المكتبات

تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر المكتبات الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب سنوياً بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، وستقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 6-8 نوفمبر، وتعقد خلال المؤتمر سلسلة ورش يشارك فيها 400 مختصاً من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى، كما يتحدث خلال جلساته وفعالياته 20 متحدثاً متخصصاً من مختلف أنحاء العالم.