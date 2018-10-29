"مجموعة كلمات" تعرض 26 عنواناً جديداً في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تشارك "مجموعة كلمات"، مجموعة النشر الإماراتية المتخصصة في إصدار الكتب لمختلف الفئات العمرية باللغة العربية، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، بـ 26 عنواناً جديداً، ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتتضمن قائمة الإصدارات الجديدة 11 كتاباً من دار "كلمات" للنشر، المتخصصة في إصدار كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، و11 كتاباً من إصدارات دار "روايات" التي تعنى بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، إلى جانب 4 كتب من إصدار دار كومكس التابعة لمجموعة كلمات، والمخصصة بنشر الروايات والقصص المصورة باللغة العربية، بهدف إطلاع القراء العرب على عالم الروايات المصورة.

وتكمن أهمية مشاركة مجموعة كلمات في معرض الشارقة للكتاب، الذي يجمع مئات دور النشر من مختلف دول العالم، في فتح قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين تلك الدور وبين كافة العارضين ودور النشر المشاركة، بما يعزز التعاون فيما بينهم ويزيد من تبادل الخبرات، فضلاً عن اطلاعهم وتعريف زوار المعرض على آخر إصدارات "مجموعة كلمات"، التي تحمل معها العديد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وترسخ الثقافة في نفوس الأجيال القادمة.