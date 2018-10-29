"الشارقة للتراث" يشارك في المؤتمر الخليجي الـ 6 للتاريخ الشفهي

الشارقة 24:

شارك معهد الشارقة للتراث في المؤتمر الخليجي السادس للتراث والتاريخ الشفهي، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحت شعار "زايد والتراث.. أصالة قائد وهوية وطن"، خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال ورقة بعنوان "زايد رائد التراث"، قدّمها الدكتور منّي بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وناقش بونعامة، في ورقته البحثية، الفكرة والرؤية والممارسة عبر سنوات طوال أمضاها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، في حفظ التراث وتوثيقه، وتسخير الجهود ضمن رؤية ثقافية محكمة، أسهمت في المحافظة على التراث بوصفه المعبّر عن الهوية المحلية والخصوصية الثقافية لمجتمع الإمارات.

وتطرق بونعامة إلى دور الشيخ زايد في حفظ وتوثيق الشعر النبطي، مؤكداً أن "طيب الله ثراه" شاعراً متذوقاً للشعر النبطي، وكثيراً ما تصدّرت قصائده صفحات الجرائد والـمجلّات، ودارت بينه وبيـن عددٍ من الشعراء مساجلات شعريّة متعددة، علاوةً على ذلك فهو مـحبّ للشّعر وللشّعراء، ويستمع إليهم ويتذوّق أشعارهم ويوجّههم، ويبذل لـهم العطاء تشجيعاً وإعجاباً، ولا تـمرّ مناسبة من الـمناسبات الاجتماعيّة أو الوطنيّة أو الدّينيّة إلّا كان للشعر فيها حظ وافر، مـمّا جعلهم يزدحـمون على بابه وفـي أركان مـجلسه، كما أسس "رحمه الله"، مجالس للشعراء، فـي كلّ إمارة، ووجه بطباعة الدّواوين الشّعريّة للشعراء الإماراتيّيـن.

وركّزت الورقة على البواكير الأولى التي واكبت الاهتمام بالتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجذور التاريخية لحماية التراث في فكر الشيخ زايد، وأقوال الشيخ زايد، والإطار القانوني والتشريعي، والإطار المؤسسي، وسياسة حماية التراث بشقيه المادي وغير المادي، والمشروعات التراثية والثقافية التي أطلقتها الدولة لحماية التراث، وجهود الشيخ زايد، القائد والشاعر المُلْهَم، في حماية التراث من خلال الاهتمام برياضة الصقور، والشعر النبطي، والأفلاج، والفروسية، والفنون الشعبية والأدائية، وسباقات الهجن، وغيرها من العناصر والمحاور التي تتّصل بعمق الفكر التراثي والثقافي لدى الشيخ زايد "طيب الله ثراه".

وتحدث المحاضر عن الجهود التي اضطلع بها الوالد القائد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مجال حماية التراث الإماراتي، وحفظه من الضياع والاندثار، وهي الجهود الكبيرة التي آتت أكلها وأينعت قطوفها في فترة قياسية ووجيزة.

وأشار إلى أن أقوال الشيخ زايد عكست رؤيته وفكره وفلسفته لما لحماية التراث من أهمية بالغة، حيث دعت إلى التمسّك بتراث الآباء والأجداد، وعدم الانغماس في الثقافة المعاصرة دون وعي وإدراك لما لها من مخاطر تؤدي، في جلّها، إلى الاستلاب الفكري والحضاري والانسلاخ من الجذور.