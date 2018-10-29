مقتنيات وآثار تنفض غبار الحرب بافتتاح متحف دمشق الوطني

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت وزارة الثقافة السورية، قسماً من المتحف الوطني، الأحد، يضم قطعاً من عصور مختلفة، في إشارة إلى عودة الحياة لطبيعتها بالعاصمة، بعدما استعادت قوات الجيش السيطرة على المناطق المحيطة بدمشق، من أيدي جماعات المعارضة المسلحة.

وكانت السلطات السورية أغلقت المتحف في 2012، للحفاظ على مقتنياته الثمينة، التي تؤرخ لعصور مختلفة، وتم نقل بعض المقتنيات، وتخزين البعض الآخر حفاظاً عليها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، الأحد، عن وزير الثقافة محمد الأحمد، أن المتحف الوطني بدمشق، أحد أكبر وأهم متاحف العالم، ويحوي مقتنيات تمثل عصارة جهد السوريين وتوثق حضارتهم.

وأضاف أن الوزارة على استعداد لمواصلة استقدام البعثات الأثرية، لمتابعة جهودها في البحث والتنقيب بالمواقع الأثرية السورية.

وذكر محمود حمود، مدير عام الآثار والمتاحف، أن افتتاح المتحف يُعد إعادة لألق الحياة الثقافية في دمشق، وذلك بمساهمة كبيرة من وزارة السياحة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبالتزامن مع إعادة افتتاح المتحف، تنظم وزارة الثقافة، ندوة بعنوان "واقع المتاحف ودورها في تعزيز الانتماء الوطني"، على مدي يومين، بمشاركة علماء من ألمانيا واليابان وفرنسا وبولندا.