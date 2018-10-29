مكتبة الشارقة العامة تثري معارف الأطفال السينمائية

الشارقة 24:

في إطار حرصها على إغناء تجربة الأجيال الجديدة، وتعريفهم على أهم مجالات صناعة الفنون السينمائية، نظمت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ورشة عمل تفاعلية للأطفال بعنوان"إيقاف الحركة"، استهدفت الأطفال واليافعين من عمر 8 وحتى 12 سنة.

وتهدف الورشة، التي شارك فيها 16 طفلاً، إلى التعريف بأهم الخدع البصرية المستخدمة في صناعة الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى تقديم معلومات إرشادية حول برنامج إيقاف الحركة المتخصص في مجال تحويل القصص المقروءة إلى قصص مرسومة ومتحركة بشكل يسمح للأطفال المشاركين بالتعرف على أبسط الحيل السينمائية، وتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة باستخدام أحدث الوسائل المبتكرة.